Митрополит Исидор ушел из жизни на 79 году жизни Фото: mitropoliakuban.ru

В Краснодаре 8 августа умер митрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидор, в миру Кириченко Николай Васильевич.

- На 80-м году жизни отошел ко Господу Председатель Высшего общецерковного суда Русской Православной Церкви, Глава Кубанской митрополии митрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидор, - говорится в сообщении Кубанской митрополии.

Владыка на пасхальной службе в Краснодаре в апреле 2020 года Фото: Виталий ТИМКИВ

Уточняется, что причиной смерти стала непродолжительная болезнь. По данным рабочей группы при Патриархе, митрополит скончался от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.

Отпевание владыки проведет управляющий делами Московской Патриархии, первый викарий Патриарха митрополит Воскресенский Дионисий.

Временное управление Екатеринодарской епархией поручено митрополиту Ставропольскому и Невинномысскому Кириллу.

Владыка на пасхальной службе в Краснодаре в апреле 2020 года Фото: Виталий ТИМКИВ

СПРАВКА КП

Митрополит Исидор родился в Ленинградской области и после окончания школы обучался в Ленинградской духовной семинарии, затем академии. Был пострижен в монахи в 1967 году в Успенском крестовом храме при Митрополичьих покоях. В 1977 году возведен в сан архимандрита.

Владыка на пасхальной службе в Краснодаре в апреле 2020 года Фото: Виталий ТИМКИВ

С 1987 года назначен епископом Краснодарским и Кубанским, а в 2001 году возведен сан митрополита.