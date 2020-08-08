Браслет за 3,5 миллиона: Ольга Бузова и Давид Манукян обменялись роскошными подарками в Сочи в честь годовщины отношений

Ольга Бузова и Давид Манукян Фото: @buzova86

Поп-дива Ольга Бузова и ее молодой человек Давид Манукян отмечают годовщину своих отношений в Сочи. Пара заселилась в самый дорогой отель Красной Поляны и снимает номер стоимостью не мнее 80 тысяч рублей в сутки. Ровно год назад они познакомились на съемках клипа певицы «Лайкер».

Фото: instagram.com/buzova86/

Как и положено звездам, они показали своим поклонникам в Instagram, как отметили эту памятную дату. Романтический день Бузова и Манукян провели в Сочи. Днем они нежились южным солнцем на пляже, а вечером отправились в ресторан к одному из лучших шефов курорта. Перемещается по курорту счастливая пара, конечно, на «Бентли».

— Ровно год, как мы вместе. После нашего знакомства ты перевернула мою жизнь с ног на голову. Спасибо моей любимой за любовь, нежность и поддержку. Люблю тебя, родная, — поздравил Бузову Давид Манукян.

Тот самый браслет Фото: instagram.com/buzova86/

В ресторане он подарил Ольге роскошный браслет из белого золота и бриллиантов от Cartier. Его стоимость составляет примерно 3,5 миллиона рублей. В дополнение к браслету он преподнес комплект из сережек и подвески того же бренда. Бузова оценила подарок и назвала вкус Давида безупречным.

Серьги Cartier Фото: instagram.com/buzova86/

На память о годовщине певица вручила Манукяну часы Rolex и браслет Mercury. Поклоннники Бузовой уже подсчитали, что певица потратила на возлюбленного примерно пять с половиной миллионов рублей.