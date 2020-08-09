Банкротство через МФЦ 2020 в Краснодаре: кто и как может скинуть с себя долги без суда

Обанкротиться физическим лицам в Краснодаре через МФЦ можно будет с 1 сентября. Фото: admkrai.krasnodar.ru

Многие задавались вопросом, как погасить нескончаемый кредит и шерстили сайты о банкротстве физических лиц. Несколько лет назад в нашей стране это стало возможно через суд. Но только единицы доводили дело до суда - процедура не из дешевых.

Но в прошлом году депутаты на федеральном уровне внесли новый законопроект, упрощающий процесс. Он позволит обанкротиться без суда и абсолютно бесплатно. С 1 сентября можно будет сбросить бремя долгов по пути домои из магазина, просто заи дя в МФЦ.

- Раньше признать гражданина банкротом мог только суд. За такую процедуру нужно отсчитать в среднем 150-200 тысяч рублей. В эту сумму входят расходы на вознаграждение арбитражному управляющему, юридические расходы, а также расходы связанные с самой процедурой банкротства: опубликование объявлений, почтовые расходы и госпошлина, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» краснодарский юрист Вячеслав Кантер.

Упрощенной процедурой могут воспользоваться не все. Здесь есть два основных критерия. Во-первых, совокупный долг должен быть не менее 50 и не более 500 тысяч рублей. Во-вторых, приставы должны прекратить исполнительное производство по долгам за невозможностью взыскания.

Если у вас соблюдены оба условия, смело направляйтесь в многофункциональный центр. По месту жительства или месту пребывания – не принципиально, вас примут везде. Специалисты вам предоставят заявление о признании гражданина банкротом во внесудебном порядке. В нем нужно указать всех своих кредиторов, то есть, сколько и кому должен. С вас снимут только те долги, о которых сообщили.

Специалисты отмечают, что упрощенная процедура банкротства через МФЦ длится полгода.

- Если выяснится, что гражданин не соответствует предъявляемым требованиям, то заявление вернут, а повторно можно обратиться в МФЦ можно не ранее, чем через месяц. Продолжительность внесудебного банкротства составит шесть месяцев. При этом гражданин-должник в течение срока процедуры внесудебного банкротства не вправе совершать сделки по получению займов, кредитов, выдаче поручительств. Важно отметить, что эта процедура может быть прекращена в любой момент в случае появления у гражданина-должника имущества или изменения его финансового положения, позволяющего хотя бы частично расплатиться по своим долгам, - сообщил «КП» - Кубань» адвокат Сергей Жорин.

Но у любого банкротства есть неприятные последствия. Об этом факте необходимо уведомить банки, придется отказаться от планов занимать руководящие должности, есть ограничения на выезд за границу. Также на момент процедуры все сделки купли-продажи собственности возможны лишь с согласия арбитражного управляющего.

И, наконец, расстроим тех, кто задумался использовать внесудебное банкротство в своих корыстных целях – оно будет доступно не чаще, чем один раз в 10 лет.