Камни, поезд и толпа: как выглядят пляжи Сочи в августе

Пляж в Сочи в начале августа 2020 Фото: Сергей КУЛАКОВ

Молва о том, что в Сочи чрезвычайно много туристов уже облетела всю Россию. Убедиться лично, так ли это на самом деле отправился фотограф Сергей Кулаков.

Пляж в Сочи в начале августа 2020 Фото: Сергей КУЛАКОВ

Конечно, главное место притяжения всех курортников - пляжи. За теплым морем и южным солнцем приезжают сюда миллионы людей ежегодно. Именно так в августе 2020-го выглядит пляж в знаменитом районе Мамайка.

Пляж в Сочи в начале августа 2020 Фото: Сергей КУЛАКОВ

Над береговой линией почти всего Сочи пролегает железная дорога. Курортников это не смущает, а дети радостно машут проезжающим поездам.

Пляж в Сочи в начале августа 2020 Фото: Сергей КУЛАКОВ

Температура воды в Черном море в Сочи около 27 градусов. Ее часто сравнивают с парным молоком в это время года. Дневная температура воздуха колеблется в интервале между 28 и 32 градусами.

Пляж в Сочи в начале августа 2020

Людей действительно немало, но места хватает всем.

Пляж в Сочи в начале августа 2020 Фото: Сергей КУЛАКОВ

По данным администрации Сочи, с начала курортного сезона город принял примерно 900 тысяч человек. При этом одновременно в городе находятся не менее 200 тысяч туристов.

Пляж в Сочи в начале августа 2020 Фото: Сергей КУЛАКОВ

По прогнозу, в августе загрузка организованного сектора санаторно-курортной отрасли Сочи составит не менее 98%, что соответствует показателю прошлого года.

Пляж в Сочи в начале августа 2020 Фото: Сергей КУЛАКОВ

Местные власти призывают гостей города придерживаться правил безопасного отдыха – соблюдать социальную дистанцию на улице, использовать маски во время посещения торговых центров, магазинов, музеев, а также поездок в общественном транспорте – автобусах, электричках, такси.

Пляж в Сочи в начале августа 2020 Фото: Сергей КУЛАКОВ

Пляж в Сочи в начале августа 2020 Фото: Сергей КУЛАКОВ

Пляж в Сочи в начале августа 2020 Фото: Сергей КУЛАКОВ

Пляж в Сочи в начале августа 2020 Фото: Сергей КУЛАКОВ