Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 9 августа 2020: причин для второго карантина в регионе нет

Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 9 августа 2020 Фото: admkrai.krasnodar.ru

«КП» - Кубань» собрала последние новости о коронавирусе в Краснодарском крае на 9 августа 2020 года. По последним данным, на Кубани подтверждено 112 новых случаев заражения, выписано 89 пациентов. Общее число заболевших перевалило за 9 тысяч человек.

За последние сутки инфицированные выявлены в 29 муниципалитетах края. Среди пациентов 60 женщин и 52 мужчины в возрасте до 85 лет.

Кроме того, 43 пациента на данный момент находятся в тяжелом состоянии на аппарате искусственной вентиляции легких, трое – на ЭКМО. Еще двоих пациентов из Армавира и Сочи спасти не удалось, число жертв инфекции достигло 128.

Эпидемиологи напоминают, что на Кубани продолжает действовать масочный режим. По региону продолжают ходить слухи о новой волне и втором карантине, однако губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал, что не видит причин для жестких ограничений.

Коронавирус в Анапе 9 августа 2020

В Анапе за последние сутки 2 новых случая заболевания.

Коронавирус в Сочи 9 августа 2020

В сочинских больницах число пациентов с коронавирусной инфекцией выросло еще на 10.

Коронавирус в Геленджике 9 августа 2020

В Геленджике за последние 24 часа один новый случай заболевания.

Коронавирус в Туапсе 9 августа 2020

В Туапсинском районе за минувшие сутки один новый случай заболевания.

Коронавирус в Ейске 9 августа 2020

В Ейском районе за последние 24 часа подтвердились два диагноза