Уфа – Краснодар 9 августа 2020: прямая онлайн-трансляция матча 1 тура чемпионата России по футболу РПЛ

Фото: Андрей ШРАМКО/ФК Краснодар

Большой футбол вернулся после очень короткого перерыва. В первом туре бронзовый призер прошлого розыгрыша РПЛ «Краснодар» отправляется к неуступчивой «Уфе».

Статистика личных встреч Уфа – Краснодар 9 августа 2020

«Краснодар» и «Уфа» провели 12 официальных матчей, все – в рамках РПЛ. Перевес за «быками»: 6 побед, 4 ничьи и 2 поражения. Баланс выездных игр тоже в пользу «Краснодара»: 4 победы и 2 ничьи при разнице мячей 8-3.

В прошлом сезоне Тинькофф РПЛ «быки» обыграли «Уфу» в обеих очных встречах. В Уфе черно-зеленые одержали победу со счетом 3:2 (при этом отыгрались с 0:2 по ходу матча), а на своем поле 1 марта 2020 года выиграли 2:0.

Прогнозы букмекеров на матч Уфа – Краснодар 9 августа 2020

«Краснодар» - фаворит предстоящего матча.

Прогноз на матч Уфа – Краснодар 9 августа 2020 «Краснодар» одержит победу.

Составы команд на матч Уфа – Краснодар 9 августа 2020

Составы команд будут известны примерно за час до старта поединка.

Время начала матча Уфа – Краснодар 9 августа 2020

Матч Уфа – Краснодар 9 августа 2020 года в 17:00 по московскому времени.

Где смотреть матч Уфа – Краснодар 9 августа 2020

Прямую видеотрансляцию матча Краснодар - Уфа можно будет посмотреть с 17:00 на телеканале Матч Премьер.

Трансляция матча Уфа – Краснодар 9 августа 2020

Трансляция матча Уфа – Краснодар 9 августа 2020 и начнется в 16:50 на телеканале «Матч Премьер».