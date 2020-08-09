«Денег хватит»: «Кубань» вернулась на футбольную карту России в желто-черных цветах

Гендиректор "Кубани" Станислав Лысенко вручил футболку клуба и.о. президента Сергею Быкову Фото: ПФК "Кубань"

ФК «Урожай», созданный в 2018 году, сменил название и стал Профессиональным футбольным клубом «Кубань». Обновленная команда будет выступать в зоне «Юг» второго дивизиона. Первый матч турнира клуб сыграет 9 августа на выезде против «Туапсе» под руководством главного тренера Андрея Гордеева.

Команда под названием «Урожай» появилась после того, как старая желто-зеленая «Кубань» была признана банкротом в год своего 90-летия. Эта грустная страница уже позади. Новый клуб провел два сезона в ПФЛ, высшим его достижением стало второе место в зоне Юг. Свой третий год в профессиональном футболе он начинает под названием «Кубань».

Гендиректор клуба Станислав Лысенко назвал переименование самым важным событием в истории команды.

- Я с гордостью говорю об этом. И еще очень приятно, когда появляется хозяин. Хочу его представить: исполняющий обязанности президента ПФК «Кубань», представитель строительной компании «AVA GROUP» Сергей Быков, - сказал Станислав Лысенко.

И.о. президента клуба Сергей Быков известен также как президент краевой федерации бокса. Он рассказал, что бюджет клуба еще формируется, однако гарантировал, что спонсоры справятся с финансированием и отметил, что сотрудничество с «Кубанью» рассчитано минимум на пять лет.

- Задачи у нас очень амбициозные. В этом сезоне мы будем делать все для того, чтобы выйти в первую лигу, - сразу заявил Сергей Быков. – Сейчас задача у нас такая – выйти на позитив и стабильность. А денег нам хватит, не переживайте. Могу сказать, что у нас много партнеров, которые готовы нам помогать. Но, они будут помогать тогда, когда будут хорошие спортивные результаты.

Какое отношение имеет новая «Кубань» к той, которую признали банкротом? Юридически никакого, но клуб мечтает добиться расположения многих болельщиков. Кстати, играть команда будет на стадионе «Кубань».

- Основные задачи нашего клуба состоят в том, чтобы своим трудом и своими спортивными результатами мы добивались того, чтобы на стадион ходило как можно больше болельщиков. Другого пути я не вижу, - дополнил Станислав Лысенко.

Эмблема новой «Кубани» в виде солнца и ее желто-черные цвета вызвали немало споров в среде болельщиков.

"Кубань" будет выступать в желто-черных цветах Фото: ПФК "Кубань"

- Нам чрезвычайно важно было найти какой-то образ, который бы сделал этот бренд футбольным символом Краснодарского края. И мы искали то, что является отличительной и самой заметной особенностью региона. Поэтому, собственно, и возникло солнце, которое, к тому же, очень хорошо символизирует ценности, пропагандируемые новым брендом «Кубань» — открытость, честность, доступность. И для нас, как для болельщиков, солнце является одним из конкурентных преимуществ команды, которая здесь играет, - говорят создатели новой эмблемы.

Главный тренер команды Андрей Гордеев рассказал о важности соответствия амбициям клуба и болельщиков.

- Мы хотим, чтобы игра команды цепляла болельщиков, чтоб болельщики наслаждались, когда приходили на стадион. Конечно, это требует определенного времени. Вы знаете, что у нас были некоторые изменения в команде. Поэтому сейчас ребята притираются. Сейчас благодаря новому спонсору мы свободно вздохнули – это тоже очень важно для нас. Но, помимо футболистов, помимо материальных ценностей, есть еще много других очень важный футбольных составляющих. Поэтому мы идем путем строительства и созидания настоящего коллектива профессионалов, - объяснил Андрей Гордеев.

Кстати, свой первый матч под названием «Кубань» клуб выиграл. «Желто-черные» обыграли «Туапсе» со счетом 2:0 в матче 1/256 финала Кубка России.