Полыхал лес на 4 гектарах: в Новороссийске потушили пожар на Мархотском хребте

Только к семи утра огонь потушили. Фото: Алексей Одеров

Лес в Новороссийске на Мархотском хребте загорелся ночью 9 августа. До самого утра спасатели тушили пожар.

- Сегодня ночью все экстренные службы города тушили сильный пожар на Мархотском хребте в районе улицы Менжинского, - сообщил начальник Службы спасения Новороссийска Алексей Одеров. - Сильный порывистый ветер и труднодоступное место очень сильно осложнял работу. Но мы справились. Все в колючках, ободранные, но сработали четко и слаженно. Мы призываем жителей и гостей города в такую погоду не ходить даже на прогулку в лес. Берегите наш красивый лес.

Пожар на Мархотском хребте вспыхнул в 4:20 утра.

Фото: Алексей Одеров

- Горела лесная подстилка на площади 4 гектара, - сообщили сайту «КП»-Кубань» в пресс-службу ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю. – К семи утра пожар удалось локализовать. Всего к тушению огня привлекался 71 человек и 24 единицы техники.

Фото: Алексей Одеров

В ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю сообщили, что за сутки в регионе зарегистрировано три случая загорания сухой растительности.

Фото: ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю

- А всего с начала года зарегистрирован 638 случай загорания сухостоя, - пояснили в ведомстве. – На данный момент в 31 районе Кубани введен четвертый уровень повышенной опасности. А в двух – пятый. Также за истекшие сутки зарегистрировано 3 термоточки. Всего с начала 2020 года зарегистрирована 471 термоточка.

Фото: Алексей Одеров

- В крае запрещено разводить костры в местах с подсохшей травой, а так же под кронами деревьев. Разведение костров допускается на площадках отделенных минерализованной полосой. После прекращения сжигания костер должен быть засыпан землей, либо залит водой до полного прекращения тления, - говорят в МЧС и просят в случае ЧП звонить по номеру 8 (861) 268-64-40.