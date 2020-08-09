«Цена – миллион рублей»: в Сочи студент выставил на продажу ручку, которой писал Владимир Путин

Автор объявления уверяет, что это - настоящий автор президента и та самая ручка, которой глава государства расписывался. Фото: Авито

«Редкий экспонат представлен к продаже. Автограф величайшего политика современности Владимира Путина» - так начинается объявление, которое накануне появилось на Авито.

Студент из Сочи продает за миллион рублей не только автограф главы государства, но и ручку, которой якобы Владимир Путин и расписался:

- Автограф президента был написан в день открытия международных Паралимпийских игр в Сочи 7 марта 2014 года, - говорится в объявлении. - Также прилагается шариковая ручка, которой Владимир Владимирович Путин писал, после этого её никто не трогал и она хранилась в сейфе вместе с автографом лидера государства. По цене возможен торг. В 2019 году бизнесмен из Японии предлагал 450 тысяч рублей за данный экспонат.

Но тогда автор объявления бизнесмену ручку не продал, и теперь просит за нее 1 млн рублей.

Фото: Авито

- А как докажете, что это автограф президента? - спрашиваем у продавца по телефону.

- Ну так можно же почерковедческую экспертизу провести, я могу скидку сделать для нее, - ответил автор объявления. – Я вообще сам студент, это я брал автограф у президента. Но тогда мне было 14 лет, а сейчас 19. Я тогда от школы был волонтером в художественном музее Сочи, куда и зашел Владимир Путин с делегацией Паралимпийского комитета (7 марта 2014 года глава государства действительно заглянул в музей и побывал на выставке художницы Ольги Хрисановой. – Прим. Авт). У меня с собой был блокнот и ручка, и я попросила президента дать мне автограф. А когда Владимир Путин расписался, я убрал ручку в карман, а дома положил ее в сейф, а автограф – заламинировал и тоже убрал.

А вот называть свою фамилию студент сочинского вуза не стал. Но рассказал, что ему сейчас нужны деньги, поэтому и решил продать эту ручку.

- Если за миллион дорого, я могу скидку хорошую сделать, - заявил он. – У меня ведь все равно остается бесценный подарок с тех дней, когда я видела президента – воспоминания. А студенту сейчас сложно найти официальную работу, я только на 4 курсе и деньги нужны.

- Что-то купить хотите?

- Ну нет, просто продать решил, - ответил автор объявления. - Но пока звонят только журналисты, а не покупатели.

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