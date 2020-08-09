Ольга Бузова в Сочи привезла чемодан купальников

Первый купальник, который Оля выгуляла в Сочи. Фото: https://www.instagram.com/buzova86/

Вся страна этим летом отдыхает на российских курортах. Звезды шоу-бизнеса – не исключение. Актеры, шоумены, телеведущие – многие махнули в Сочи. Решила отдохнуть на курорте и Ольга Бузова.

В Сочи она приехала со своим возлюбленным Давидом Манукяном, чтобы отметить годовщину отношений. И тут пара ни в чем себе не отказывает. Поселилась - в одном из дорогих отелей Красной Поляны, ужинают в самых лучших ресторанах, катаются на яхте и купаются в открытом море.

В первый вечер своего визита в Сочи пара отправилась в ресторан, который находится в казино. Там Давид вручил своей пассии дорогие украшения, огромный букет роз и даже устроил салют в честь Бузовой. Оля визжала от восторга и не хотела, чтобы вечер заканчивался.

Ольга Бузова в Сочи меняет купальники, как перчатки. Фото: instagram.com/buzova86/

Но и на следующий день ее ждал сюрприз – поездка в баню. Тут Оля оторвалась по полной – массажи, скрабы, обертывания.

В Сочи Бузова с Манукяном отдыхают уже три дня. За это время Оля сменила несколько купальников. А своих подписчиков в Инстаграмм она призвала посчитать ее пляжные наряды, которых телеведущая привезла целый чемодан.

Купальник, который Оля Бузова привезла в Сочи. Фото: instagram.com/buzova86/

- Будем купальники считать? Как Вам первый? – подписала Бузова одно из первых фото из Сочи, на котором она позирует в нежно-голубом купальнике с камнями. А уже потом Бузова дефилировала в розовом, черном и в белом купальниках.

Фото:instagram.com/buzova86/

Белый она выбрала для прогулки на яхте. Он тоже был усыпан кристаллами, от которых просто слепило глаза.

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