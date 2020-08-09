Реми Кабелла главный герой матча Уфа - Краснодар Фото: Андрей ШРАМКО/ФК Краснодар

«Краснодар» со счетом 0:3 разгромил «Уфу» на выезде в первом туре РПЛ. Все мячи были забиты во втором тайме. Два красивейших гола забил Реми Кабелла, а окончательный счет оформил Маркус Берг.

Видео голов матча Уфа – Краснодар 9 августа 2020.

Первый тайм

Несмотря на то, что прошлый сезон закончился совсем недавно, команды успели произвести изменения в составе. И если «Краснодар» обошелся минимальными потерями, то «Уфа» рассталась с несколькими ведущими игроками, в том числе Фоминым и Уруновым.

Сценарий первого тайма был предсказуем. «Краснодар» много атаковал, а «Уфа» искала счастья в контригре. К 35-й минуте владение мячом было в соотношении 81 на 19 в пользу «быков».

Хозяева поля здорово оборонялись, не давая игрокам атаки проникать в штрафную, а главным героем тайма стал голкипер Александр Беленов. В первом тайме он тащил классные удары Вандерсона, Уткина, Кабелла и Берга.

Его визави Матвей Сафонов гораздо реже вступал в игру, но не упустил возможности спасти свою команду после удара Кротова с передачи Голубева.

Самый яркий момент был у Берга, который получил мяч от активного Кабелла, но с линии штрафной не смог распечатать ворота «Уфы».

Второй тайм

«Краснодар» уже в самом начале тайма имел два отличных шанса открыть счет. Но сначала Берг пробил головой в перекладину, а через минуту Беленов вытащил мяч с линии ворот после подачи Петрова и удара головой. Гол назревал и состоялся на 53-й минуте.

Вандерсон промчался по правому флангу и отдал передачу в центр на Кабелла, который в касание укротил мяч и здорово пробил в ближнюю девятку. У Беленова на этот раз не было никаких шансов.

«Уфа» была вынуждена раскрываться, чтобы изменить ход игры, но «Краснодар» умело воспользовался новыми свободными зонами.

В середине второго тайма гости за две минуты расставили все точки над «i». Кабелла сначала забил великолепный гол в ту же девятку, что и в начале тайма после прострела Олссона, а через несколько мгновений Берг замкнул прострел Вандерсона.

0:3 к 65-й минуте – безнадежный сценарий для «Уфы».

В концовке Мурад Мусаев дал возможность сыграть молодежи - Сулейманову, Кутовому и Мацукатову. Игра немного выровнялась, но преимущество «Краснодара» осталось незыблемым.

ОБЗОР МАТЧА-

Итоговый счет и голы

Уфа – Краснодар 0:3 (0:0). Голы: Кабелла, 53, 63, Берг, 65.

Статистика игроков

Уфа: Беленов, Никитин, Табидзе, Йокич, Неделчару, Кротов (Гиоргобиани, 54), Алиев, Безденежных (Фольмер, 68), Голубев (Белоусов, 83), Карп, Агаларов (Вомбергар, 54).

Краснодар: Сафонов, Газинский, Петров (Смольников, 73), Мартынович, Рамирес, Уткин, Олссон (Мацукатов, 81), Кайо, Кабелла (Сулейманов, 68), Вандерсон, Берг (Кутовой, 81).

Судья: Сергей Карасев

Предупреждения: Бездененежных,42, Йокич, 67 – Петров, 34, Олссон, 51.

9 августа. Уфа. Стадион «Нефтяник».