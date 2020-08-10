Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 10 августа 2020: мест в больницах хватит всем

На Кубани продолжает действовать масочный режим
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
«КП» - Кубань» собрала последние новости о коронавирусе в Краснодарском крае на 10 августа 2020 года.
По данным оперативного штаба Краснодарского края, в регионе с подтвержденным диагнозом – коронавирус - 105 новых случаев. Всего же в крае больше 9 тыс человек уже инфицированы. Зато есть и хорошие новости – из больниц выписано 189 пациентов. Всего же с начала пандемии в крае вылечились от заразы 8 054 человека.
По последним данным, больше всего заболевших снова в Краснодаре - 16 человек. На втором месте - Сочи, где 10 заразившихся. Восемь человек слегли с коронавирусом в Кавказском районе, по семь в Новороссийске и Усть-Лабинском районе. Шесть человек заболело в Динском, Выселковском и Северском районах. Пять - в Кущевском районе, четыре - в Каневском, Кореновском и Славянском районах. В остальных районах по одному.
Самому юному заболевшему коронавирусом пациенту - 2 года, самому старшему - 87 лет. 44 человека нуждаются в аппаратах ИВЛ – они и подключены к ним. Еще двое переведены на аппарат ЭКМО.
Фото: yandex.ru/covid19/stat
Среди жертв COVID-19 – один мужчина. Ему было 79 лет. В больницу его привезти 27 июля, но спасти не удалось.
В Краснодарском крае действует масочный режим, развернут 21 COVID-госпиталь на 3 622 койки. И 40% из них - свободны. Но при необходимости, в регионе готовы дополнительно развернуть еще 4 254 койки.
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