Пожар в Сочинском нацпарке: открытое горение ликвидировано, но тление продолжается. Фото: @npsochi

В Сочинском нацпареке в ночь на 10 августа произошел лесной пожар. Его площадь составила 0,6 гектара. Огнем был охвачен участок Верхне-Сочинского лесничества.

Огонь охватил участок площадью 0,6 гектара в Верхне-Сочинском лесничестве. Фото: @npsochi

- По данным на утро 10 августа открытого огня уже нет. Осталось только тление пеньков. На месте задействованы 7 госинспекторов, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Сочинского национального парка.

Представитель пресс-службы нацпарка напомнила, что в Краснодарском крае введён особый противопожарный режим. Он запрещает разводить костры вне специально оборудованных для этих целей зон, бросать горящие спички, окурки и горячую золу из курительных трубок, выжигать траву в лесу и на земельных участках, непосредственно примыкающих к лесам.

Фото: @npsochi

Тяжелая пожароопасная обстановка в нацпарке сложилась с конца июля. Возгорание, которое произошло 30 июля, не могли потушить сутки. 4 августа к тушению другого пожара в Сочинском национальном парке привлекли вертолет. Очередное возгорание произошло в Головинском участковом лесничестве Сочинского нацпарка между поселками Зубова Щель и Каткова Щель.

На месте происшествия работали около 30 сотрудников природоохранной организации, специалисты Службы спасения Сочи и Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.

Ситуацию каждый раз усугубляет сухая ветреная погода, которая стоит в эти дни на курорте.

Фото: @npsochi

В пресс-службе мэрии Сочи уточнили, что 10-12 августа в Сочи прогнозируют пожароопасность 3 класса. Все экстренные службы города переведены в усиленный режим работы.

Как сообщалось ранее, в конце июля в Сочинском нацпарке произошел крупный лесной пожар. Общая площадь возгорания превысила тогда три гектара.