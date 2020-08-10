Голова, не боли! Ищем причину головной боли с помощью МРТ

Фото: «МРТ Эксперт» Сочи.

Почему болит голова? К кому обращаться с этой проблемой? Может ли МРТ помочь установить причину головной боли? Об этом и многом другом мы беседуем с врачом-рентгенологом «Клиника Эксперт» Сочи Ольгой Викторовной Фёдоровой.

- Ольга Викторовна, всегда ли головная боль — признак болезни?

- Нет, не всегда. Не ошибусь, если скажу, что каждый человек независимо от пола и возраста хоть раз в жизни испытывал дискомфорт, связанный с головной болью. Она может возникать, к примеру, у людей с метеочувствительностью при смене погоды, переохлаждении или перегревании. Чрезмерная физическая нагрузка или стресс, нарушение режима сна, отсутствие полноценного отдыха также могут провоцировать развитие головной боли. Однако следует помнить, что иногда головная боль может быть симптомом серьёзных заболеваний.

- В каких случаях головная боль может быть поводом для проведения МРТ?

- Если головная боль не связана с вышеперечисленными факторами, то это уже повод пройти магнитно-резонансную томографию. Перед исследованием необходимо обратиться к врачу. Доктор может направить на МРТ-диагностику, если у пациента отмечаются, например, повторяющиеся приступы боли — однотипные либо усиливающиеся по интенсивности и частоте.

Фото: «МРТ Эксперт» Сочи.

Если головная боль возникла резко на фоне полного благополучия, сопровождается потерей сознания, тошнотой, рвотой, повышением артериального давления, изменением речи — это могут быть признаки острого нарушения мозгового кровообращения, требующие незамедлительного обращения к врачу, а он в свою очередь может рекомендовать проведение МРТ-исследования.

Головная боль после травм головы, перенесённых инфекций, которая сопровождается эпилептическими приступами, также служит серьёзным поводом для МРТ-диагностики.

- Какие специалисты могут направить пациента на такое исследование?

- В последнее время магнитно-резонансная томография становится «золотым стандартом» при диагностике причин головной боли. Обычно к нам на МРТ-исследование обращаются пациенты по направлению терапевта, невролога, оториноларинголога, инфекциониста, эндокринолога. Иногда пациенты приходят самостоятельно.

- Какие виды МРТ-диагностики назначаются при головных болях?

- В первую очередь может быть назначено исследование вещества головного мозга, сосудов головного мозга (венозных синусов и артерий), томография шейного отдела позвоночника, МРТ придаточных пазух носа. Более специфичные прицельные программы — это, например, МРТ гипофиза для обнаружения объёмных образований, исследования для выявления эпилептиформных очагов, болезни Альцгеймера, Паркинсона, а также нейроваскулярного конфликта.

- А только ли при головной боли применяются перечисленные вами исследования?

- Нет, не только. Например, при снижении слуха, выделениях из носа, хронической заложенности носа может назначаться МРТ придаточных пазух носа, поскольку эти симптомы вкупе с головной болью могут говорить о синуситах.

Боли в шее, онемение в верхних конечностях вместе с головной болью могут свидетельствовать о дегенеративных изменениях на уровне шейного отдела позвоночника и служить показанием для МРТ-исследования этой области.

Головокружение, шум в ушах, нарушение менструального цикла, изменение уровня пролактина — при таких симптомах МРТ также может помочь в установлении диагноза.

- Какие патологии может обнаружить доктор при выполнении этих исследований?

- МРТ вещества головного мозга позволяет выявить доброкачественные и злокачественные опухолевые процессы, посттравматические гематомы,острые (ишемические и геморрагические инсульты) и хронические нарушения мозгового кровообращения, контузионные очаги, инфекционные поражения головного мозга (энцефалиты, менингиты, абсцессы), врожденные аномалии развития мозга, очаги демиелинизации при рассеянном склерозе.

МРТ сосудов мозга даёт специалисту информацию о наличии аневризм, стенозов (сужений) сосудов, аномалий сосудистого русла, дегенеративных процессов в сосудах на фоне атеросклероза.

При исследовании шейного отдела позвоночника можно, в частности, выявить остеохондроз, различные виды пролабирования (выпячивания) межпозвонковых дисков.

Прицельная МРТ околоносовых пазух позволяет обнаружить в них воспаление, объёмные образования.

- А есть ли противопоказания к проведению исследований, которые вы назвали?

- Да. Абсолютным препятствием для выполнения магнитно-резонансной томографии является наличие в организме кардиостимулятора, кохлеарного импланта и других биоэлектрических приборов, а также первый триместр беременности.

Затрудняет проведение МРТ-диагностики состояние психоэмоционального перевозбуждения обследуемого, наличие клаустрофобии (страха замкнутого пространства), неспособность пациента сохранять неподвижность. В таких случаях необходим индивидуальный подход к подготовке пациента к исследованию.

- Ольга Викторовна, допустим, что пациент прошёл МРТ головного мозга и его сосудов, шейного отдела позвоночника, а причину головной боли или каких-то других перечисленных вами ранее симптомов найти не удалось. Как ему быть дальше? Вы что-нибудь советуете в таких ситуациях?

— При любых результатах исследования мы совместно с пациентом обсуждаем дальнейший план его действий, рекомендуем получить консультации узких специалистов. Иногда во время выполнения традиционной МРТ-диагностики врач-рентгенолог для уточнения диагноза может рекомендовать проведение МРТ с контрастированием.

Справка "КП"

Федорова Ольга Викторовна

Фото: «МРТ Эксперт» Сочи.

В 2009 году закончила педиатрический факультет Астраханской государственной медицинской академии.

В 2010 году окончила интернатуру по специальности «Педиатрия».

Прошла профессиональную переподготовку по рентгенологии и МРТ-диагностике.

В настоящее время занимает должность врача-рентгенолога в диагностическом центре «МРТ Эксперт» Сочи. Принимает по адресу: ул. Кирова, д.50.

Сайт диагностического центра: https://www.mrtexpert.ru/sch

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