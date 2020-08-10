Верующие Кубани простились с митрополитом Исидором

Кубань простилась с митрополитом Исидором Фото: Дмитрий ТУРЧЕНКО

10 августа верующие Кубани простились с главой Екатеринодарской епархии митрополитом Исидором. Он ушел из жизни на 80-м году 8 августа после осложнений коронавирусной инфекции. Архипастырь попал в больницу 27 июля после того, как его самочувствие ухудшилось. Несмотря на усилия медиков, спасти митрополита не удалось.

Кубань простилась с митрополитом Исидором Фото: Дмитрий ТУРЧЕНКО

Чин погребения митрополита Исидора прошел в Екатерининском кафедральном соборе Краснодара. Закрытый гроб с телом прибыл сюда ранним утром.

Кубань простилась с митрополитом Исидором Фото: Дмитрий ТУРЧЕНКО

Отпевание проводил управляющий делами Московской Патриархии митрополит Воскресенский Дионисий.

Кубань простилась с митрополитом Исидором Фото: Дмитрий ТУРЧЕНКО

- Его Высокопреосвященству сослужили временно управляющий Екатеринодарской епархией митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл, архиепископ Майкопский и Адыгейский Тихон, архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт, епископ Новороссийский и Геленджикский Феогност, епископ Тихорецкий и Кореновский Стефан, духовенство Ставропольского края, Краснодарского края, Республики Адыгея, - сообщают в Кубанской митрополии.

Кубань простилась с митрополитом Исидором Фото: Дмитрий ТУРЧЕНКО

В стенах собора песнопения совершил и Кубанский казачий хор. Проповедь на запричастном стихе произнес протоиерей Евгений Хаджипараш.

Кубань простилась с митрополитом Исидором Фото: Дмитрий ТУРЧЕНКО

Проститься с митрополитом пришли представители духовенства, верующие, губернатор Кубани Вениамин Кондратьев и спикер ЗСК Юрий Бурлачко.

Кубань простилась с митрополитом Исидором Фото: Дмитрий ТУРЧЕНКО

– Кубань понесла тяжелейшую утрату, которую очень сложно осознать и еще сложнее принять. Православные жители потеряли своего духовного отца. Он просил у бога не себе, а всем нам. Просил, чтобы у жителей края было согласие и благополучие. Просил щедрых урожаев, мира между народами разных национальностей. Он молился за нас, теперь мы будем молиться о нем, – сказал Вениамин Кондратьев.

Кубань простилась с митрополитом Исидором Фото: Дмитрий ТУРЧЕНКО

Губернатор отметил, что сердце владыки всегда было открыто людям, а доброта, отзывчивость, человеколюбие не знало границ. Заслугой митрополита Исидора стало строительство многих храмов, изучение основ православия в школах, он содействовал возрождению кубанского казачества.

Кубань простилась с митрополитом Исидором Фото: Дмитрий ТУРЧЕНКО

– Благодаря его усилиям налажен контакт с общественными религиозными организациями, благодаря этому в нашем крае царит мир и согласие. Мы все скорбим, вечная память, – сказал спикер ЗСК Юрий Бурлачко.

Кубань простилась с митрополитом Исидором Фото: Дмитрий ТУРЧЕНКО

После погребения владыки поминальные службы будут проходить до 16 августа во дворе Свято-Екатерининского кафедрального собора, они будут открыты для посещения при соблюдении социальной дистанции.

Кубань простилась с митрополитом Исидором Фото: Дмитрий ТУРЧЕНКО

Временное управление Екатеринодарской епархией поручено митрополиту Ставропольскому и Невинномысскому Кириллу.

Кубань простилась с митрополитом Исидором Фото: Дмитрий ТУРЧЕНКО

Кубань простилась с митрополитом Исидором Фото: Дмитрий ТУРЧЕНКО

В конце чина погребения духовенство и верующие совершили крестный ход с гробом митрополита Исидора Тело митрополита погребено в Воскресенском пределе Екатеринского кафедрального собора.

Кубань простилась с митрополитом Исидором Фото: Дмитрий ТУРЧЕНКО

Кубань простилась с митрополитом Исидором Фото: Дмитрий ТУРЧЕНКО

Кубань простилась с митрополитом Исидором Фото: Дмитрий ТУРЧЕНКО

Кубань простилась с митрополитом Исидором Фото: Дмитрий ТУРЧЕНКО

Кубань простилась с митрополитом Исидором Фото: Дмитрий ТУРЧЕНКО

Кубань простилась с митрополитом Исидором Фото: Дмитрий ТУРЧЕНКО

Кубань простилась с митрополитом Исидором Фото: Дмитрий ТУРЧЕНКО

Кубань простилась с митрополитом Исидором Фото: Дмитрий ТУРЧЕНКО

Кубань простилась с митрополитом Исидором Фото: Дмитрий ТУРЧЕНКО

Кубань простилась с митрополитом Исидором Фото: Дмитрий ТУРЧЕНКО

Кубань простилась с митрополитом Исидором Фото: Дмитрий ТУРЧЕНКО

СПРАВКА «КП»

Митрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидор, в миру Кириченко Николай Васильевич, родился 25 мая 1941 года в Ленинградской области. Обучался в Ленинградской духовной семинарии, затем академии. В 1967 году был пострижен в монашество с именем Исидор.

В 1987 году был назначен епископом Краснодарским и Кубанским. Через два года возведен в сан архиепископа. В 1994 году ему присвоен титул «Краснодарский и Новороссийский». В 2001 году возведен в сан митрополита и получил титул «Екатеринодарский и Кубанский».

С 2008 года возглавлял Высший общецерковный суд. Решением Священного Синода в 2013 году назначен главой Кубанской митрополии.