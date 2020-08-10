«К перелому прикладывали вату»: в конном клубе под Краснодаром шестилетняя девочка упала с лошади и сломала руку

Папа пострадавшей девочки хочет обратиться в прокуратуру

Семья Гончаровых из Краснодара на выходных выбрались за город. Виктор и Анна решили свозить шестилетнюю дочь в конный клуб. Родители говорят, что девочка давно грезила лошадьми, вот и решили исполнить мечту дочери.

- Мы поехали посмотреть на профессионалов верховой езды и покатать Ульяну, - рассказывает «Комсомольской правде» - Кубань» отец девочки.

Но то, что долгожданная поездка обернется не хорошими воспоминаниями, а больницей, родители даже не думали.

- Нас изначально насторожило, что никто не провел инструктаж и не объяснил ребенку, как нужно держаться в седле, - делится папа.

Шестилетнюю Ульяну усадили верхом на лошадь, а инструктор, держась за бразды, задавала темп скакуну. В какой-то момент ситуация вышла из-под контроля, животное рвануло вперед, а девочка выпала из седла вниз головой.

- Конечно, сначала все подбежали, принесли ватку и перекись, приложили к руке дочери и сказали, что это просто ссадины. Скорую я даже не вызывал, смысла ждать не было. Вместе с беременной женой мы повезли Ульяну в больницу, а там врачи сказали, что у ребенка открытый перелом, - рассказал Виктор.

Ребенок будет на реабилитации около месяца

Отец, наблюдавший со стороны за прогулкой, считает, что в клубе неправильно организовали занятия.

- Дочь каталась на лошади посередине загона. А по кругу параллельно проносились профессионалы галопом. Как мне показалось, лошадь, на которой была дочь, просто в какой-то момент испугалась других наездников и сорвалась, - отмечает отец.

Родители написали заявление в полицию, сейчас ждут разбирательств. Они говорят, что попросили правоохранителей разобраться в случившемся, чтобы больше не повторялось подобных случаев в этом конном клубе.

В самом клубе загородного отдыха родителям предложили вернуть деньги – за 20 минут прогулка обошлась в 1400 рублей – но они отказались. Управляющий комплекса отметила, что тренера после инцидента с девочкой оштрафовали.

- Папа с девочкой уехали из клуба самостоятельно. Мы договорились, что они нас оповестят о результатах обследования, но никто так и не позвонил. Мы предложили компенсировать и вернуть деньги, но они отказались. В настоящее время с тренером проведена профилактическая беседа и она будет оштрафована, - сообщила «КП» представитель конного клуба. - Всегда тренер делает все возможное для минимизации критических ситуаций. Лошади – сильные животные. Когда родители отдают ребенка на занятия по верховой езде, нужно всегда осознавать риски. Конный спорт в десятке самых травмоопасных.