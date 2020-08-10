«Оля может»: Бузова в Сочи наловила форели в горном озере

Фото: https://www.instagram.com/buzova86/

В Сочи 10 августа для Ольги Бузовой началось в 15 часов. Именно в это время, по признанию звезды, со своим возлюбленным наконец вышли из номера, чтобы отправиться в очередное мини-путешествие по достопримечательностям курорта. На этот раз объектом внимания звездной пары стали горный озера Красной Поляны, куда они отправились на рыбалку.

Напомним, что 7 августа в Сочи прилетела успешная телеведущая, певица и бизнесвумен Ольга Бузова и 27-летний блогер из Новосибирска Давид Манукян. Пара остановилась в самом дорогом отеле Сочи, где стоимость фешенебельных номеров в сутки доходит до 80 тысяч рублей.

В Сочи звезда уже успела позагорать, выйти в море на яхте, сходить в баню, заглянуть в казино, начать выгуливать купальники, которых она привезла на курорт целый чемодан.

Поп-дива в мельчайших подробностях рассказала подписчикам в Инстаграмм о поездке на рыбалку. Они отправились в горы на снежно-белом открытом внедорожнике с кожаными креслами. По дороге Ольга вспоминала песни в собственном исполнении, называя их мелодиями лета 2020 года.

Звездную курортницу до глубины души восхитили картинные горные пейзажи Красной Поляны. Она на уставала повторять: «Красота, не передать словами какая». Бузову напугал неожиданный гром над одной из вершин. Похоже, она не знала, что погода в горах меняется чаще, чем настроение красивой женщины.

- Сами будем ловить рыбку и сами ее есть, - прокомментировала видео озер в сторис Бузова и закинула удочку.

Она рыбачила и напевала детский хит 80-х годов прошлого века «Папа может», заменяя «папу» на «Олю».

Рыбалка получилась удачной: первую форель поймала певица. Богатый улов тут же отправились готовить.

Как писала «Комсомольская правда» - Кубань», в первый вечер своего визита в Сочи пара отправилась в ресторан, который находится в казино. Там Давид вручил своей пассии дорогие украшения, огромный букет роз и даже устроил салют в честь Бузовой.