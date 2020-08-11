Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 11 августа 2020: соблюдение масочного режима проверяют рейдами

Рейды по проверке соблюдения масочного режима Фото: УВД Сочи

«КП» - Кубань» собрала последние новости о коронавирусе в Краснодарском крае на 11 августа 2020 года. Количество заболевших опасной инфекцией продолжает расти, однако темпы немного снизились. За последние сутки диагноз подтвердился у 97 пациентов. За это же время выписали 42 человека. В Краснодаре заболели 19 человек, в Сочи – 11, в Крыловском районе – 10.

– Общее число заболевших на сегодняшний день – 9375 человек, из них 692 ребенка. Показатель заболеваемости COVID-19 на 100 тысяч населения – 165,18. Выздоровели 8096 пациентов, в том числе за последние сутки 42 человека. 131 человека спасти не удалось. В тяжелом состоянии на ИВЛ находятся 47 пациентов, еще двое – на ЭКМО, – сообщили в министерстве здравоохранения региона.

За минувшие сутки с подтвержденной коронавирусной инфекцией скончались два пациента - 85-летняя жительница Сочи и 45-летний житель Краснодара. У мужчины развилась полиогранная недостаточность на фоне хронической сердечной недостаточности и гипертонической болезни. Количество жертв коронавируса в Краснодарском крае с начала пандемии достигло 131.

В регионе продолжает действовать режим повышенной готовности, а также обязательный масочный режим для общественных мест и закрытых помещений.

В Сочи проводят рейды, во время которых сотрудники полиции совместно с представителями департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации курорта проверяют соблюдение масочного режима в городских автобусах.

- Подобные рейды мы проводим, в первую очередь, для обеспечения безопасности самих сочинцев и туристов. Хочу отметить, что ежедневно на линию выходят более 800 транспортных средств общего пользования. В соответствии с требованиями Роспотребнадзора все автобусы проходят регулярную дезинфекцию, а все водители - ежедневный медосмотр, который включает в себя обязательную процедуру термометрии, - прокомментировал начальник отдела обеспечения пассажирских перевозок департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации Сочи Андрей Прынев.

С горожанами и туристами проводят беседы, призывают пользоваться масками и отказаться от оплаты проезда наличными.

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