Пробки и загруженные школы: что волнует жителей Краснодара

То, что волнует жителей, стало основой проектов из Краснодара, который представители партии подготовили благодаря обратной связи. Фото: Евгения СОРОКА

Партия «Новые люди» образовалась лишь этой весной. Несмотря на молодой возраст, отделения появились уже в десятках регионах страны. На местах идет активная работа. Ее результаты стали частью повестки второго съезда партии, который прошел в Москве.

Голос «новых людей»

В Цифровом деловом пространстве – делегаты из разных уголков России. Это те, кто разделяет взгляды основателя и известного предпринимателя Алексея Нечаева. На втором съезде его единогласно выбрали председателем политической силы.

Во время выступления перед своими сторонниками теперь уже председатель партии еще раз напомнил о том, что всем нужен глоток свежего воздуха. Во власти должны появиться новые лица.

Фото предоставлено пресс-службой "Новые люди".

- Если будущее не создавать, само по себе оно не наступит. Мы предлагаем вам начать строить его прямо сейчас, - сказал Алексей Нечаев со сцены. - Наши политические институты устарели, во власти дефицит творческой энергии, кадровые лифты не работают. Перемены — это то, чего хотят люди в нашей стране, новой России нужны новые люди. Мы за поступательные, но неуклонные перемены.

Собрание «новых людей» было мало похоже на строгий пленум. Без чопорного официоза члены партии общались с политологами и журналистами. На мастер-классах и лекциях опытом делились известные люди, в числе которых Тина Канделаки.

На сцену поднимались и руководители региональных проектов. Так, глава общественной краснодарской организации «Чистая среда» Елена Полосуева подняла тему цивилизованного обращения с мусором. Проблема накопления бытовых отходов стоит особенно остро для 32 регионов. В их числе и Краснодарский край, где решать вопрос надо как можно быстрее.

- На сегодняшний день просто экологического просвещения и регулярных «субботников» недостаточно. Мы должны строить современные предприятия, которые обеспечат комплексный подход к мусору во всех районах. Если от районного центра до ближайшего полигона больше 100 километров, как вы думаете, куда повезут мусор? Правильно, в ближайший овраг. Именно там и появляются и с каждым днем разрастаются стихийные свалки, - говорила в своем выступлении Елена Полосуева. - Поэтому небольшие предприятия необходимы в регионе для того, чтобы отходы можно было перерабатывать на месте.

«Краснодар – отличный пример, как можно менять жизнь к лучшему»

Первым серьезным испытанием для партии станут выборы. «Новые люди» уверены – продвигать свою позицию необходимо начать «снизу».

На региональные выборы представители партии идут от Новосибирской, Костромской, Рязанской, Калужской, Воронежской и Белгородской областях. На городские выборы – в Томске, Нижнем Новгороде, Самаре, Ростове-на-Дону, Липецке, Ессентуках и Краснодаре.

- Если кто-то из наших кандидатов пройдет по спискам в каждом регионе, для нас это уже будет победа, - заявил председатель партии Алексей Нечаев.

На данный момент в Краснодаре зарегистрирован итоговый список партии, в котором 36 человек.

Основатель партии «Новых людей» отметил, что именно в Краснодаре есть пример того, как частный бизнес может изменить жизнь в лучшую сторону.

Фото предоставлено пресс-службой "Новые люди".

- В Краснодаре есть удивительный человек – предприниматель Сергей Галицкий. Он известен тем, что построил не только стадион «Краснодар» и одноименный парк, но и открыл в различных районах региона футбольные школы для детей. Больше 10 тысяч ребят занимаются там. Это отличный пример того, как спорт может быть не государственным, а может быть частным делом, - сказал Алексей Нечаев. - В этом плане Краснодар нам подарил возможность увидеть, как на практике можно менять жизнь в лучшую сторону. Для этого необходимо передать управление в частные руки.

Болевые точки региона

На съезде каждый регион, где появились штабы партии, рассказал о своих планах на будущее. Для этого организовали 12 стендов. Здесь и прошла презентация программ. То, что волнует жителей, стало основой проектов из Краснодара.

Благодаря обратной связи партия озвучила три болевые точки города. Одна из них – это образование. В городе остро ощущается нехватка школ, банальное их «перенаселение». Например, в Краснодарском крае 27% учебных заведений работают в две, а то и в три смены (в кубанской столице это школа №78 и №71). Это значит, что здесь невозможно организовать образование полного дня. Из-за этого, считают партийцы, учитель не может уделить внимание абсолютно всем ученикам, это ведет к погрешности в образовании.

Поэтому «Новые люди» предлагает изменить нынешнюю систему образования. Прежде всего, ученикам хотят дать свободу, чтобы школьник сам мог выбирать, что ему интересно изучать, а педагогов необходимо освободить от «бумажной работы».

- Мы также прорабатываем проект по запуску общественных коворкингов, где жители города могли бы не только работать, но и получить допобразование. На наш взгляд, в Краснодаре мало таких точек, где есть интернет и возможность пообщаться людям, где есть все условия для того, чтобы создать что-то новое, придумать стартап, проект, открыть кружки, - рассказывал руководитель образовательной программы «Новые люди» и предприниматель Никита Сиразетдинов. – В других городах подобных пространств очень много. В таких местах проводят мастер-классы, лекции – у человека есть возможность постоянно развиваться. Поэтому надеемся, что в ближайшее время подобные площадки появятся и в Краснодаре.

По словам Никиты Сиразетдинова, частично проект поддержит партия, но основная задача - выйти на самоокупаемость.

Еще один бич города – это пробки. Чтобы решить эту проблему, «Новые люди» делают ставку на альтернативный транспорт – велосипед, электросамокат. Необходимо развивать и общественный транспорт. Партийцы считают, что жители города будут чаще им пользоваться, если движение будет налажено как часы.

Не хватает в Краснодаре также и социальной инфраструктуры. С каждым годом появляются новые жилые комплексы, однако больниц, детсадов или школ не строят. Чтобы микрорайоны создавались правильно, нужен постоянный контроль со стороны государства. Один из проектов «Новые люди» предполагает работу ревизора в сфере строительства, который будет следить, чтобы в городе строились не только высотки, но и соцобъекты.

- Вообще мы хотим сделать Краснодар молодежной столицей России. У нас экологические, образовательные и просветительские проекты, - сказал куратор молодежных общественных проектов «Новые люди» Сергей Кусмаков. – Например, создаем интеллектуальное шоу «Мысли по-новому». Разбавляем развлекательный контент в соцсетях просветительским. Мы приглашаем политиков, предпринимателей пораскинуть мозгами. Участники соревнуются в знании истории, актуальной повестке, таким образом, мы показываем через шоу, какой образ должен быть у политика.

Судя по общему настрою, «Новые люди» действительно намерены пойти далеко и не сдаваться. Рассматривая их программы, политологи считают, что новая политическая сила имеет все шансы на победу в городах и регионах. Но уже есть задача на будущее - войти в парламент. Бороться за мандат депутата Госдумы они планируют в следующем году.