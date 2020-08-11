Поднял 312 килограммов: Житель Горячего Ключа установил мировой рекорд

Андрей Сизов является 15-кратным чемпионом мира и 8-кратным чемпионом Европы.

В минувшие выходные в подмосковном городе Долгопрудный состоялся ежегодный Чемпионат Европы по пауэрлифтингу (силовому троеборью). Участие в турнире приняли 700 спортсменов из России и зарубежья.

Победителем стал житель Горячего Ключа Андрей Сизов. Он занял первое место среди ветеранов в весовой категории 100 кг, установив новый мировой рекорд в становой тяге без использования экипировки - поднял штангу весом (!) 312,5 килограмма.

За 30 лет своей спортивной деятельности Андрей воспитал 60 мастеров спорта.

Также Андрей выполнил норматив мастера спорта международного класса, занял 2 место среди мужчин и стал абсолютным победителем Чемпионата Европы, - сообщают в пресс-службе администрации Горячего Ключа.

- Этим спортом я занимаюсь более 30 лет и являюсь региональным представителем союза пауэрлифтеров России, - делится с «КП»-Кубань» Андрей Сизов. - К Чемпионату я готовился самостоятельно, с своем домашнем зале. Это моя работа, мое увлечение.

Стоит отметить, что это не единственная победа тяжелоатлета из Краснодарского края - в арсенале у него еще 4 мировых и 5 европейских рекордов. Андрей является 15-кратным чемпионом мира и 8-кратным чемпионом Европы, победителем соревнования по культуризму «Олимпия», который ежегодно проводится в Лас-Вегасе, и призером конкурса бодибилдинга «Арнольд Классик».

Спортсмен готовился дома самостоятельно.

- В этом году из-за пандемии коронавируса больше не будет турниров . Но в следующем года я снова планирую принять участие в Чемпионате Европы и в конкурсе «Олимпия», который будет проходить осенью в Лас-Вегасе

Кстати, Андрей Сизов славится не только своими победами. У него еще есть воспитанники, которых он тренирует. Так, за 30 лет своей спортивной деятельности он воспитал 60 мастеров спорта, семеро из которых - мастера спорта международного класса, а трое - чемпионы мира и Европы.