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Поднял 312 килограммов: Житель Горячего Ключа установил мировой рекорд

А еще стал абсолютным победителем Чемпионата Европы
Юлия ЧубаковаЮлияЧубакова
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Андрей Сизов является 15-кратным чемпионом мира и 8-кратным чемпионом Европы.

Андрей Сизов является 15-кратным чемпионом мира и 8-кратным чемпионом Европы.

В минувшие выходные в подмосковном городе Долгопрудный состоялся ежегодный Чемпионат Европы по пауэрлифтингу (силовому троеборью). Участие в турнире приняли 700 спортсменов из России и зарубежья.

Победителем стал житель Горячего Ключа Андрей Сизов. Он занял первое место среди ветеранов в весовой категории 100 кг, установив новый мировой рекорд в становой тяге без использования экипировки - поднял штангу весом (!) 312,5 килограмма.

За 30 лет своей спортивной деятельности Андрей воспитал 60 мастеров спорта.

За 30 лет своей спортивной деятельности Андрей воспитал 60 мастеров спорта.

Также Андрей выполнил норматив мастера спорта международного класса, занял 2 место среди мужчин и стал абсолютным победителем Чемпионата Европы, - сообщают в пресс-службе администрации Горячего Ключа.

- Этим спортом я занимаюсь более 30 лет и являюсь региональным представителем союза пауэрлифтеров России, - делится с «КП»-Кубань» Андрей Сизов. - К Чемпионату я готовился самостоятельно, с своем домашнем зале. Это моя работа, мое увлечение.

Стоит отметить, что это не единственная победа тяжелоатлета из Краснодарского края - в арсенале у него еще 4 мировых и 5 европейских рекордов. Андрей является 15-кратным чемпионом мира и 8-кратным чемпионом Европы, победителем соревнования по культуризму «Олимпия», который ежегодно проводится в Лас-Вегасе, и призером конкурса бодибилдинга «Арнольд Классик».

Спортсмен готовился дома самостоятельно.

Спортсмен готовился дома самостоятельно.

- В этом году из-за пандемии коронавируса больше не будет турниров . Но в следующем года я снова планирую принять участие в Чемпионате Европы и в конкурсе «Олимпия», который будет проходить осенью в Лас-Вегасе

Кстати, Андрей Сизов славится не только своими победами. У него еще есть воспитанники, которых он тренирует. Так, за 30 лет своей спортивной деятельности он воспитал 60 мастеров спорта, семеро из которых - мастера спорта международного класса, а трое - чемпионы мира и Европы.