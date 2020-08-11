Ретро-поезд свяжет Туапсе, Сочи и Гагру

Фото: администрации Туапсинского района.

С 15 августа для туристов запускают ретро-поезд. Состав из 11 вагонов будет курсировать между черноморскими курортами – Туапсе и Гагрой.

- Поезд стилизован под 70-80 годы прошлого столетия, - рассказывают «Комсомольской правде» - Кубань» в администрации Туапсинского района. - В составе есть вагон-ресторан, купейные и плацкартные вагоны.

Продажа билетов уже началась. Их можно купить в кассах железнодорожного вокзала или на сайте РЖД. Их стоимость зависит от того, с каким комфортом захотят ехать пассажиры. Например, спальный вагон (СВ) обойдется от 2802 рублей, купе дешевле – от 1218 рублей. Место в плацкарте стоит 922 рубля. А общий билет (без бронирования и указания мест) можно приобрести всего за 359 рублей.

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В свой первый рейс ретро-поезд №927 отправится из Туапсе 15 августа. Курсировать он будет ежедневно. По пути у состава запланировано семь остановок, такое же количество – и на обратном пути. Так что после экскурсий туристы смогут вернуться из Абхазии домой в тот же день.

Расписание ретро-поезда Туапсе-Гагра.

Напомним, ранее возобновились перевозки в Абхазию по "единому" билету. Пассажиры смогут добраться в пять городов: Гагру, Пицунду, Гудауту, Новый Афон и Сухум с пересадкой на железнодорожном вокзале Адлера и в аэропорту Сочи.

Стоимость проезда на автобусе останется на уровне 2019 года и составит: Сочи - Гагра - 380 рублей, Сочи - Пицунда - 420 рублей, Сочи - Гудаута - 460 рублей, Сочи - Новый Афон - 520 рублей, Сочи - Сухум - 560 рублей.

Есть круглосуточная служба поддержки, которая отвечает на вопросы по единому билету, — 8 (800) 250-18-04. Звонок бесплатный.