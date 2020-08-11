Ищут больше суток: На Кубани 12-летнего мальчика унесло течением реки

Фото: instagram.com/chp_krd

Несчастный случай произошел в станице Ладожской Усть-Лабинского района края. 10 августа в 15:00, 12-летний подросток вместе со своей 10-летней сестрой ушел из дома без разрешения родителей. Подростки побежали к местной речке, где ждали друзья школьника.

Ребята плескались, пока сестра сидела на берегу. В какой-то момент девочка заметила, как ее брат нырнул в воду, а после, по всей видимости, его стало уносить сильным течением. Справиться с ним подростку оказалось не под силу. Товарищи ему помочь не смогли.

В 16:00 девочка позвонила маме и в слезах рассказала о том, что случилось. Пока женщина звонила спасателям, к месту, где веселились дети, поехал отец ребенка в надежде успеть помочь своему сыну. Но мальчика он уже там не нашел.

О том, где конкретно находится подросток, пока неизвестно. За сутки течение могло унести его к другой станице.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», на месте ЧП работают местные спасатели, помогают им и коллеги, приехавшие из Краснодара. Участвуют в поисках и сами родители, которые продолжают верить, что их сын найдется живым. Однако с каждым часов шансов услышать хорошие новости все меньше.

Фото: instagram.com/chp_krd

- Пропавший ребенок – ученик шестого класса одной из местных школ, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в администрации Усть-Лабинского района. – Семья, где воспитывался мальчик, полная, многодетная, ранее на учете не состояла.

Известно, что сейчас спасатели прочесывают берег, ищут ребенка также в воде. Известно, что уже обследован участок длиной порядка 10 километров.

- Есть предположение, что тело мальчика могло зацепиться за что-то на дне. Из-за этого поиски пока не приносят результатов. Решается вопрос о том, чтобы временно приостановить работы, - говорит «КП» - Кубань» источник в экстренных службах района.

Полиция проводит проверку.