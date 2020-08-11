Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ситуация с COVID-19 на Кубани по-прежнему волнует эпидемиологов. Несмотря на то, что в последние дни число новых случаев заражения в сутки стало меньше, тем не менее, цифры все еще высоки. В оперштабе назвали настоящую причину заболеваемости коронавирусом в Краснодарском крае.

Как отмечают специалисты, заболеваемость коронавирусом в целом снижается по краю. Но процесс идет очень медленно, во многом потому, что люди пренебрегают средствами защиты. Правила социального поведения во время режима повышенной готовности жители Кубани прекрасно знают - повязку нужно надевать во всех общественных местах.

Но это правило, как показала практика, соблюдают единицы. Поэтому ежедневно в регионе стали проводить рейды. Это не «коронавирусные» патрули, состоящие из казаков и полицейских, что раньше выписывали штрафы на улице, а мониторинговые группы, в числе которых сотрудники администраций. Они уже обследовали более 4 000 автобусов, троллейбусов и трамваев. Итоги проверок не самые радужные.

Масками пользуются более 70% водителей, но лишь 17% пассажиров, - сказал во время заседания оперштаба замминистра транспорта края Алексей Смаглюк.

Причем есть муниципалитеты, в которых про коронавирус забыли. Например, в Апшеронском районе требование практически не выполняется.

- 75% пассажиров и водителей не надевают маски в Калининском районе, 51% – в Ейском, - добавляет Алексей Смаглюк. - В Краснодаре треть водителей и более 90% пассажиров без средств защиты.

Первый вице-губернатор Андрея Алексеенко поручил эту ситуацию исправить.

– В каждом автобусе должен быть санитайзер. Надо проработать этот вопрос с автотранспортными индивидуальными предприятиями, - сказал Андрей Алексеенко. - У каждого водителя должны быть маски, чтобы пассажиры могли их приобрести.

Особое внимание решили уделить Краснодару, который по-прежнему является лидером по числу новых случаев заражения в сутки. Выпускать транспорт на линии разрешили только при наличии средств защиты. Если масок не будет, то машина из депо не выйдет.

Отдельно во время оперштаба обсудили санитарно-эпидемиологическую обстановку на курортах.

- Особое внимание уделят массовому нахождению людей на улицах. Прежде всего, речь идет о стихийных концертах на набережных, - говорят в администрации региона. - Такие случаи уже бывали на курортах.

Вице-губернатор поручил главам этих муниципалитетов и министерству курортов держать вопрос на контроле, так как концерты могут стать очагом распространения коронавируса.

Ранее сообщалось, что слухи о второй волне коронавируса и новом карантине в Краснодарском крае, который якобы введут в сентябре, продолжают будоражить умы местных жителей и туристов. Решение о том, вернется ли карантин в Краснодарский край, принимают краевые власти. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев рассказал, что пока причин для беспокойства нет.