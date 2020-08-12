Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 12 августа 2020: заместитель губернатора велел быть строже с нарушающими

Последние новости о ситуации в Краснодарском крае на 12 августа 2020 года, что известно на данный момент Фото: Алексей БУЛАТОВ

«Комсомолка» продолжает следить за эпидситуацией в регионе - предлагаем вашему вниманию последние новости о коронавирусе в Краснодарском крае на 11 августа 2020 года. Распространение инфекции на Кубани снова сбавило обороты. В последние дни количество заболевших не превышало 100 человек. За последние сутки инфекцию подхватили 90 пациентов, среди которых пятеро детей. Самому маленькому ребенку всего один месяц.

Статистика по заболевшим коронавирусом в Краснодарском крае. Фото: Яндекс

За прошедший день зафиксирован один летальный случай.

Выписаны с выздоровлением 8158 пациентов, в том числе 62 человека за последние сутки.

– В медицинских организациях края в тяжелом состоянии к ИВЛ подключены 46 пациентов, еще двое – на экстракорпоральной мембранной оксигенации, - уточняют в министерстве здравоохранения.

Статистика по выздоровевшим от коронавируса в Краснодарском крае. Фото: Яндекс

По словам эпидемиологов, заболеваемость коронавирусом в целом снижается по региону. Но процесс пока вялотекущий, во многом потому, что люди пренебрегают средствами защиты. Правила социального поведения во время режима повышенной готовности жители Кубани прекрасно знают, но о повязках часто забывают.

Как рассказали в администрации края, есть муниципалитеты, в которых требования Роспотребнадзора практически не выполняются. Например, в Апшеронском районе. Не лучше обстоит ситуация и в Калининском районе, где 75% пассажиров и водителей не надевают маски в общественном транспорте. Треть шоферов и более 90% пассажиров без средств защиты в Краснодаре.

Первый вице-губернатор Андрея Алексеенко заявил, что такая ситуация недопустима.

- У каждого водителя должны быть маски, чтобы пассажиры могли их приобрести, – подчеркнул вице-губернатор. - Особое внимание уделить Краснодару. Выпускать транспорт на линии только при наличии средств защиты.

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