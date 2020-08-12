Выставка Пикассо и кино под открытым небом: Афиша Краснодарского края с 12 по 19 августа 2020

Фото: администрации Геленджика.

Попасть на выставку Пабло Пикассо мечтают даже те, кто далек от искусства. К этому художнику слово «гений» приклеилось еще в начале творческого пути. Своими работами он умел удивлять всех, кто жил в ХХ веке. Попасть под невероятное обаяние мастера можно и сегодня. В Городском выставочном зале Геленджика открылась экспозиция «Пабло Пикассо: художник среди поэтов».

Впервые в город привезли частную коллекцию из десятков подлинников. В основном, это графические работы Пикассо. Выставка представляет собой визуальные комментарии художника к текстам поэтов и писателей, с которыми он был знаком. Проще говоря, экспозиция посвящена дружбе графики и поэзии.

- Выставка будет открыта до 4 октября, - говорят в администрации Геленджика. - Посетить ее можно в дни работы Выставочного зала с 13:00 до 22:00.

Посещение выставки возможно только по предварительной записи по телефону: 8-918-668-74-02, 8-86141-3-32-98, 8-86141-3-34-95. При себе посетителям необходимо иметь маску и перчатки.

Адрес: Геленджик, ул. Островского, 16

Стоимость билета: 350 рублей

С попкорном в горах

Кино, звезды и свежий горный воздух. Что может быть прекраснее? Пожалуй, это лучший способ провести вечер в компании с друзьями или своей второй половинкой. Такая возможность сейчас есть у всех, кто отдыхает на Красной Поляне.

Каждый вторник, четверг и субботу на террасе арт-резиденции «Flacon1170», что находится на высоте 1170 метров над уровнем облаков, работает летний кинотеатр. В отличие от обычных зрительных залов с экраном, который сейчас закрыты из-за коронавируса, кино здесь показывают под открытым небом. Кроме того, гораздо проще соблюсти социальную дистанцию – кресла-мешки расположили на расстоянии двух метров друг от друга.

Фото: vk.com/kino.nebo

- Незабываемая атмосфера и душевное времяпрепровождение включены в билет, - говорят организаторы.

На эту неделю выбраны уже две киноленты. 13 августа покажут комедию 2007 года «Теория хаоса», а в 15 августа – фантастическую картину «Репродукция», впервые вышедшая на экран в 2017 году. Начало фильмов в 20:00. На следующую неделю организаторы афишу пока не составили.

Адрес: Горная Олимпийская деревня, ул. Сулимовка, 6. Добраться до Арт-резиденции можно на канатной дороге «Олимпия» (работает до 22:00) или на машине. Кинотеатр находится в здании Арт-резиденции «Flacon1170».

Справки по телефону: 8 (928) 458-86-14.

Стоимость билетов - 300 рублей

Цена попкорна – 200 рублей

А В ЭТО ВРЕМЯ

В Краснодаре открыли «Горе-мотель»

Выставка с таким названием заработала в Краснодарском краевом выставочном зале изобразительных искусств.

Авторы работ - художники Галина Хайлу и Сергей Полупанов писали самих себя и близких им людей за будничными занятиями в домашней обстановке или на улице. Арт-объекты Яны Алалыкиной позволят под новым углом взглянуть на привычные вещи.

Фото: пресс-службы Краснодарского выставочного зала.

- В аудио-визуальном формате художники ещё раз обратят внимание посетителя на повторяемость моментов, из которых во многом выстраивается основа нашей жизни, - рассказали в Краснодарском выставочном зале.

Экспозиция будет доступна для посещения до 19 августа.

Адрес: Рашпилевская, 32.

Телефон: 8 (861) 268-60-47

Цена билетов: 50 - 150 рублей.

КСТАТИ

Успей попасть на увлекательную лекцию в музее Коваленко

13 августа в 19:00 жителям и гостям города расскажут об архитектурных стилях кубанской столицы.

Слушатели узнают о смене городских пейзажей южной столицы – от сооружений первых переселенцев до современных административных зданий и развлекательных центров.

- Во время мультимедийной лекции мы вспомним историю города, расскажем о ключевых вехах градостроения в дореволюционном Екатеринодаре и «советском Краснодаре», а также о современной архитектуре постсоветского времени и, конечно же, вспомним имена выдающихся зодчих нашего города, строивших здесь в разные времена, - рассказывают в пресс-службе музея. - Куратором встречи выступит научный сотрудник Ксения Стрельцова.

Сама же лекция состоится на открытом воздухе в формате «Летняя веранда».

Адрес: ул. Красная, 13

Стоимость билета: 150 рублей.

Необходима предварительная запись по телефону: 8 (861) 268-09-00 (с понедельника по пятницу с 10:00-17:00).