Искали двое суток: на Кубани обнаружили тело 12-летнего мальчика, которого унесло течением реки

Спасатели нашли тело ребенка в воде. Фото: instagram.com/chp_krd

Почти двое суток 12-летнего школьника разыскивали спасатели. Напомним, днем 10 августа вместе со своей младшей сестрой ребенок отправился на речку в станице Ладожской Усть-Лабинского района. Здесь они встретились с соседскими ребятами, плавали, плескались.

В какой-то момент 10-летняя девочка заметили, что не видит своего брата. Он нырнул в воду, но на поверхность не выплыл. Испуганная школьница тут же позвонила родителям и рассказала о том, что случилось.

Как оказалось, на речку дети пошли без разрешения родителей - ни отец, ни мать не знали, что сын и дочка их ослушались.

На место приехали местные спасатели, помогали искать ребенка и краснодарские службы. Поиски продолжались почти два дня. В итоге тело мальчика было найдено. Как удалось узнать «КП» - Кубань», ребенка обнаружили в водоеме около поселка Двубратский ниже по течению - в 15 километрах от того места, где плавал ребенок.

- По данному факту продолжается проведение проверки, обстоятельства гибели несовершеннолетнего устанавливаются, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в СУ СК по Краснодарскому краю.

Как говорят спасатели, купание в том месте, где были подростки, запрещено. Там не обследовано дно, к тому же часто пловцов уносят сильные течения. Похоже, подросток не смог с ним справиться.

- Пропавший ребенок – ученик шестого класса одной из местных школ, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в администрации Усть-Лабинского района. – Семья, где воспитывался мальчик, полная, многодетная, ранее на учете не состояла.

О том, когда состоится прощание, пока неизвестно.