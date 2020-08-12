14-летние школьники, устроившие групповую оргию с пятиклассницей, вышли из колонии

Девочка пожаловалась на четверых школьников, но одного из них не привлекли к ответственности - он был оператором. Фото: соцсети

Этот скандал разгорелся на всю страну еще три года назад, в сентябре 2017 года. Тогда трое 14-летних подростков из хуторской школы Усть-Лабинского района устроили оргию с 11-летней девочкой. При этом свои половые утехи школьники удовлетворяли по очереди, и все действо снимали на мобильник. Но разборки начались не сразу. А только после того, как одна из одноклассниц показала видео учителю.

Дело хотели тихо расследовать, сор из избы планировали не выносить. Но одна из местных жительниц посчитала, что «приключениям» подростков нужно дать резонанс и рассказала обо всем СМИ. После обнародования истории подростки и попали под уголовную статью «Насильственные действия сексуального характера». И следователи выяснили, что девочку к разврату школьники склоняли не один раз.

Вот выдержка из сухого релиза силовиков: «24 сентября 2017 года в недостроенном здании подростки совершили в отношении малолетней иные действия сексуального характера. На следующий день они аналогичным образом совершили в отношении потерпевшей сексуальное насилие».

Через несколько месяцев юных насильников отправили в воспитательную колонию. Одному дали год, другому – полтора, а третьему – организатору – три года лишения свободы.

- Сейчас ребятам уже по 17 лет. Двое вышли раньше. А один, которому назначили три года, приехал домой недавно, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» местные жители.

Последнего «мушкетера» выпустили месяц назад.

- Первый школьник, которого осудили на год, вышел в конце 2018 года. Второго выпустили весной прошлого года. А последний осужденный подросток вышел в конце июня этого года, - рассказал «Комсомольской правде» источник в правоохранительных органах.

В воспитательной колонии к парням раз в три месяца приезжали родители. Подростки были максимально вовлечены во всевозможные занятия. Они играли в футбол, в шахматы, мастерили деревянные игрушки, которые потом передавали в детские дома, ходили в театральные кружки, занимались рисованием. В общем, были заняты по полной, чтобы даже мыслей о разврате не было. Там же посещали и общеобразовательную школу. После окончания срока их всех сотрудники колонии передали лично в руки родителям.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

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