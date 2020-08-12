«Страна, я с тобой!»: жена капитана ФК «Краснодар» разделась в поддержку протестующих в Белоруссии

Фото: страница Зинаиды Мартынович в Instagram

Жена капитана ФК «Краснодар» и сборной Белоруссии 31-летняя Зинаида Мартынович поддержала протестующих в Минске обнаженной фотосессией, завернувшись в государственный флаг страны.

- Страна, я с тобой! – подписала она фото, опубликованное в инстаграме.

Зинаида Мартынович родилась в Минске, в 2008 году стала бронзовым призером Олимпиады в Пекине в групповом многоборье по художественной гимнастике и получила звание Заслуженного мастера спорта Республики Беларусь. Последние годы живет в России с мужем Александром, который защищает цвета «Краснодара», и двумя дочерями, выступает на региональных соревнованиях по фитнесу.

Ее инстаграм всегда был далек от политической повестки, однако в этот раз она решила выразить свою позицию.

- Мирные люди не дебоширят, не ломают ничего. Вот как получается просто из-за того, что вышли на улицу за своим правом голоса, за лучшей жизнью для себя. Столько людей хотят свободы! – прокомментировала она видео со стрельбой в центре Минска.

Протесты в Белоруссии начались 9 августа после того, как были опубликованы первые результаты президентских выборов. Согласно данным ЦИК, на них убедительную победу одержал Александр Лукашенко. Однако тысячи несогласных с этим людей вышли на улицы в Минске и других городах страны. Оппозиционный кандидат Светлана Тихановская покинула страну.

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Даже попытки положить цветы на место гибели одного из демонстрантов (вчера, по официальной версии, в его руках сработало взрывное устройство) у метро «Пушкинская» не прошли безнаказанно. Пришедшие были отправлены в автозаки, а снимавшие это журналисты – частью избиты, частью ограблены. Омоновцы ставили условие – или флеш-карта из фотоаппарата или автозак. Так с имуществом расстался и фотокорреспондент «КП» Павел Мартинчик (подробности)