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«Я не думала об опасности»: сотрудница полиции спасла сидевшего на подоконнике 7 этажа малыша

Для этого ей пришлось рисковать собственной жизнью
Михаил КонстантиновМихаилКонстантинов
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Фото мэрии Краснодара

Фото мэрии Краснодара

Марина Чакалова, сотрудница управления на транспорте МВД России по ЮФО вечером возвращалась домой с работы по улице Селезнева в Краснодаре. Внезапно тишину летнего вечера нарушил испуганный детский крик, доносившийся откуда-то сверху.

Приглядевшись, Марина увидела в проеме открытого окна на 7-этаже жилого дома маленькую фигурку на подоконнике. От края окна малыша отделяли считанные сантиметры.

--У меня самой сыну 6 лет, и я умею различать детские крики. Ребенок кричит так, когда он очень напуган,- рассказала Марина Чакалова «Комсомолке».

Женщина поднялась на этаж и принялась звонить и стучать в дверь квартиры, но никто не открывал. На лестничную площадку вышли встревоженные соседи. Наконец, из-за двери донесся детский голос. Ребенок сказал, что он дома один с маленьким братом.

- Я стала с ним разговаривать, чтобы его успокоить, он очень напуган был и не знал, что делать, как помочь братику, который сидел на подоконнике, а мамы с папой дома нет, - говорит Марина.

Сотрудница полиции поняла, что действовать нужно немедленно.

- Я зашла в соседнюю квартиру, выглянула в окно, и поняла, что до окна квартиры напротив недалеко и я вполне смогу туда добраться. Там был выступ на стене. Вообще-то раньше я никогда такого не делала, но тут как-то не думала об опасности, я понимала, что обязана помочь,- рассказывает женщина.

Оказавшись у окна, Марина сняла с подоконника и поставила на пол в квартире маленького мальчика, на вид около 2 лет. Потом позвонила в полицию.

Родителей оставленных без присмотра детей отыскали быстро. Они приехали домой примерно через полчаса, сказав, что бросить малышей одних их заставило некое «ЧП с родственниками».

Самоотверженный поступок жительницы Краснодара оценили власти города.

- Девушке вручили почетную грамоту администрации Краснодара и Городской думы и грамоту главы администрации Карасунского округа,-сообщает мэрия Краснодара.

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