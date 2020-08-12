В Сочи третьеклассник спас тонущего в бассейне шестилетнего ребенка

Никита и сам плохо плавает, но не растерялся и бросился на помощь незнакомому ребенку.

Этот случай произошел в поселке Якорная Щель Лазаревского района Сочи. Именно здесь со своей семьей отдыхает 8-летний Никита Чернецкий из Москвы. Мальчик с юных лет активный, успел и по подиуму пройтись, и в кино сняться. А теперь вот освоил профессию спасателя.

Все случилось у бассейна в гостевом доме, где остановилась семья. На лежаках третьеклассник загорал вместе со своей 73-летней прабабушкой Марией Васильевной.

- Никита только вышел из воды, сидел в полотенце, обсыхал. Я рядом с ним была. В какой-то момент смотрю он резко встал и, побежав в сторону бассейна для взрослых, прыгнул в воду, - рассказывает «Комсомольской правде» - Кубань» Мария Суббочева. - Я сначала рассердилась, потому что разрешаю ему плавать только в детском бассейне. Сама плавать не умею, а Никита неплохо на воде держится, но все же глубина большая, мало ли чего.

Никита - единственный, кто отреагировал на крики о помощи.

Как оказалось, мальчик услышал крики о помощи. В бассейне бултыхался ребенок, по всей видимости, он не умел плавать. Не почувствовав дна под ногами, он стал захлебываться. Лишь один раз, вынырнув, крикнул «Помогите!» На детский вопль никто не отреагировал – взрослые подумали, что мальчик просто балуется.

- Я подбежал к нему, встал на колени и говорю: «Давай руку! Давай руку!». А он не может. Тогда прыгнул в бассейн и решил подтолкнуть его к бортику. В этот момент уже подбежала моя прабабушка и схватила мальчика за руки, - вспоминает тот вечер Никита.

После того, как испуганный ребенок отдышался, его вытащили из воды.

- Сразу после произошедшего мальчик убежал, - говорит Никита. - Он был немного младше меня – ему шесть лет. Родители, как оказалось, спали в этот момент. А этот ребенок вместе со старшим братом решил пойти к бассейну.

Мальчик успел и по подиуму пройтись, и в кино сняться, а теперь освоил профессию спасателя.

Родители Никиты гордятся поступком сына, хотя признаются, что это не первое спасение.

- Наш мальчик очень добрый и отзывчивый. Знали бы вы, скольким животным он помог. То спас кошку, над которой издевалась ребятня во дворе, то помог выбраться из западни голубю, - говорит «КП» - Кубань» мама Никиты Олеся Чернецкая. – Про этот инцидент в бассейне мы никому не рассказывали. Но после случившегося в соцсетях появились видео с камер видеонаблюдения, которые как раз засняли этот момент. То, что сын помог незнакомому ребенку, для нас удивлением не стало – он поступил так, как велело его сердце. Я безмерно им горжусь.