На Кубани спасли 5-летнюю девочку, которую на надувном лебеде унесло в открытое море

Девочку чудом обнаружил гидроциклист, который и сообщил информацию спасателям.

Купание в море в поселке Веселовка Темрюкского района чуть не закончилось трагедией. 5-летняя девочка вместе с родителями отдыхала на пляже. Когда ребенок захотел поплавать, мама посадила дочь в надувной круг, но разрешила плескаться лишь у берега, где мелко. Семья ребенка отвлеклась на пару минут, как вдруг потеряла малышку из виду.

Испуганные родители стали искать кроху - пока бабушка с дедом бегали по берегу, мама искала ее в море. Позже оказалось, что поднявшийся ветер быстро отогнал ее в сторону открытого моря, после чего круг с ребенком подхватило течение. Родные девочки попросту не успели среагировать. Семья обратилась за помощью к спасателям.

- Сообщение об этом оперативному дежурному ЕДДС Темрюкского района в 18:20, - говорят в ГУ МЧС по Краснодарскому краю. - Незамедлительно к месту ЧП выдвинулись спасатели.

Дополнительно о происшествии сообщили на расположенные поблизости рыболовную базу и стоянку гидроциклов.

- На месте мы узнали, что за ребенком вплавь бросился один из отдыхающих, - рассказал государственный инспектор по маломерным судам Темрюкского инспекторского отделения Центра ГИМС ГУ МЧС по Краснодарскому краю Николай Долгий. – После этого поняли, что будем искать на воде не одного человека, а двух.

Хорошие новости появились лишь через 40 минут поисков. Водитель гидроцикла увидел тот самый яркий надувной круг. Но девочки на нем не было.

- Ситуация усугублялась усилившимся ветром, из-за которого высота волны достигала метра, - говорят спасатели. - К тому же слепило заходящее солнце.

Чудом, но ребенка с мужчиной нашли! Нехарактерное пятно на воде заприметил все тот же водитель гидроцикла. Подплыв ближе, чтобы удостовериться, он увидел как мужчина вместе с ребенком держатся за дрейфующий буй. Силы их были на исходе.

Мужчину и девочку подняли на лодку, после чего доставили к берегу. После случившегося малышка была сильно напугана, ее забрали в больницу, но, к счастью, врачи заверили - угрозы жизни нет. 37-летний герой, бросившийся в воду за уплывавшей девочкой, от помощи медиков отказался. Хотя, как говорили очевидцы, после заплыва он был сильно изможден.

- Купаться следует только на оборудованных пляжах, где есть все средства для спасения и оказания первой помощи, - говорит врио заместителя руководителя ГУ МЧС по Краснодарскому краю Андрей Харчев. – Нельзя заплывать за буйки, поскольку шансы на спасение резко уменьшаются, если человек находится далеко от берега.