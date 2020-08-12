Засуха на Кубани: МЧС готовит технику на случай отключений воды в Анапе, Геленджике, Новороссийске и Темрюкском районе

Уровень воды снизился до критических отметок Фото: Сергей ГАПОН

Из-за аномальной засухи уровень воды в Краснодарском водохранилище упал до отметки в 25,93 метра при нормальном значении в 32,75 метра. Специалисты отмечают, что в притоках Кубани мало воды и уровень может упасть до минимальных отметок и привести к вододефициту. По данным на 12 августа сброс воды из водохранилища превышает приток более чем в два раза.

Экстренные ведомства региона готовятся к возможным ограничениям подачи воды в западной части края.

- В муниципальных образованиях город-курорт Анапа, город-курорт Геленджик, город-герой Новороссийск и Темрюкский район возможно ограничение водоснабжения. В случае дефицита воды на Анапском и Темрюкских водозаборах будет организована подача воды из Варнавинского водохранилища в необходимых количествах, - сообщают в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Краснодарское водохранилище Фото: admkrai.krasnodar.ru

О сложившейся критической ситуации на Краснодарском водохранилище доложили главе региона. Губернатор поручил муниципалитетам подготовиться к подвозу воды.

- Поручил главам муниципальных образований держать ситуацию на контроле, в случае дефицита воды предусмотреть возможность обеспечения водой социальных объектов, жителей и туристов. А также привести в готовность резервную технику для организации подвоза воды и на случай возникновения пожара в безводных районах. При необходимости подключим дополнительные резервы из других муниципалитетов, - написал Вениамин Кондратьев на своей странице в инстаграме.

Развернут межведомственный оперативный штаб, уже подсчитано, что для подвоза воды потребуется 47 единиц техники с резервуарами для воды.

- Разработан график подвоза воды в достаточном объеме. В Главном управлении приведена в готовность резервная техника пожарно-спасательных отрядов для организации подвоза воды населению, а также на случай возникновения пожара в безводных районах, - добавили в краевом управлении МЧС.