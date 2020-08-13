Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 13 августа 2020: на курортах будут внимательнее следить за стихийными концертами

Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 13 августа 2020

«Комсомолка» продолжает следить за эпидситуацией в регионе - предлагаем вашему вниманию последние новости о коронавирусе в Краснодарском крае на 13 августа 2020 года.

За последние сутки диагноз подтвердился у 87 пациентов, среди которых семеро детей. Самому маленькому ребенку всего полтора года, старшему – 17 лет. За это же время выписано с выздоровлением 70 человек, еще двое скончались.

Летальные случаи произошли в Сочи, где умерла 47-летняя женщина, а также 72-летний мужчина. Всего с начала пандемии в крае зафиксировано 134 летальных случая.

– В медицинских организациях края в тяжелом состоянии к ИВЛ подключены 48 пациентов, еще трое – на экстракорпоральной мембранной оксигенации, - уточняют в министерстве здравоохранения.

В регионе, несмотря на продолжающийся курортный сезон, продолжает действовать режим повышенной готовности, а также требование носить маски в общественном транспорте, закрытых помещениях и местах скопления людей. В курортных городах ограничат проведение стихийных концертов.

Вице-губернатор региона поручил главам этих муниципалитетов и министерству курортов держать вопрос на контроле, так как такие концерты могут стать очагом распространения коронавируса.

КОНКРЕТНО

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В Туапсе зарегистрировано три пациента с подтвержденным COVID-19.

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