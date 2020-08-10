В «Орлёнке» пройдут Первые летние юнармейские игры

Фото: ВДЦ "Орленок".

Участниками программы станут 150 ребят всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» от 12 до 16 лет. Смена будет направлена на повышение уровня физической подготовки, развитие военно-прикладных навыков и умений, обучение основам ведения здорового образа жизни, формирование активности и целеустремлённости.

- Во время этой тематической программы ребята смогут как повысить уровень теоретических знаний в ходе прохождения учебно-тематического плана, так и испытать свои силы и выносливость во время участия в спортивных соревновательных мероприятиях, – прокомментировал директор ВДЦ «Орлёнок» Александр Джеус. - Орлята без сомнения приобретут уникальный опыт тренировки морально-волевых качеств, освоения профессиональных спортивных и гибких социальных навыков.

В течение смены орлята получат навыки в строевой, огневой, тактической, медицинской, общественно-государственной и специальной подготовке. На онлайн-встрече «100 вопросов профессионалу» пообщаются с профессиональными спортсменами, сыграют в историческую викторину на знание событий Великой Отечественной войны и великих полководцев России, а также пройдут тренировочный комплекс по пляжному волейболу, баскетболу и шахматам.

Главным событием проекта станут масштабные спортивные соревнования «Первые летние юнармейские игры». Состязания пройдут в личном и в командном зачётах по четырём видам спорта: лёгкая атлетика, плавание, мини-футбол, настольный теннис. Лучшие спортсмены среди юнармейцев и лучшие юнармейские команды будут награждены Кубком «Летние юнармейские игры», грамотами, дипломами, также получат возможность пройти отбор юнармейцев в спортивный резерв школ ФАУ МО РФ ЦСКА.

Торжественная церемония открытия смены состоится 12 августа. В её рамках планируется визит в «Орлёнок» заместителя Министра обороны Российской Федерации, начальника Главного военно-политического управления Вооружённых сил РФ, генерала-полковника Андрея Картаполова.

Организаторами программы выступают Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение «ЮНАРМИЯ» и ВДЦ «Орлёнок».