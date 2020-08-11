Орлята станут участниками первой digital-смены. Фото: ВДЦ "Орленок".

Участники онлайн-смены узнают о профессиях менеджера интернет-проектов, веб-дизайнера (дизайнера интерфейсов) и примерят их на себя. Полученные знания и навыки помогут ребятам создать профессиональное портфолио веб-дизайнера, которое в перспективе пригодится при трудоустройстве.

«Профильная онлайн-смена – отличный шанс для орлят попробовать себя в актуальных сегодня профессиях и приобрести навыки работы с интернет-проектами и веб-дизайном. Данная программа в «Орлёнке» является пилотной. Мы уверены, что у ребят успешно получится совмещать онлайн-обучение с традиционными орлятскими мероприятиями», – прокомментировал директор Всероссийского детского центра «Орлёнок», кандидат психологических наук Александр Джеус.

Мероприятия организованы Академией будущего KIDSDEV, программы обучения которой созданы для детей и подростков пятеркой лучших менеджеров России по версии «Коммерсантъ» из Ernst&Young, Avito, «Азбука вкуса», EMС. KIDSDEV является партнером «Просвещения» в сфере бизнес-образования и создателем первых в России профильных онлайн-лагерей. Для ВДЦ «Орлёнок» онлайн-программа пройдет впервые.

«Для нас важно, чтобы в рамках онлайн-программы ребята раскрыли современные навыки, которые смогут применять уже завтра, которые позволят им стать успешными в будущем. Поэтому к программе мы привлекли ведущих экспертов, с которыми участникам будет интересно обучаться и осваивать полезные ресурсы. Смена также позволит подключиться родителям участников со всех регионов страны. В будущем мы планируем продолжить проводить очные и онлайн-смены, на которых ребята смогут ближе познакомиться с востребованными профессиями», – прокомментировала основатель Академии будущего KIDSDEV Ирина Леонтьева.

Наставниками онлайн-смены станут digital-тренеры и веб-дизайнеры с опытом запуска образовательных проектов для Mail.ru Group, ВТБ, Тинькофф банк, РЖД. В рамках ежедневных занятий ребята будут знакомиться с историей и современными трендами веб-дизайна и цифровой среды, разрабатывать идеи для сайтов, изучат типографику их создания. Кроме того, участники будут работать над развитием собственных сайтов.

«Мир стремительно меняется, и сегодняшним школьникам предстоит осваивать навыки, многие из которых связаны с цифровыми ресурсами. Группа компаний «Просвещение» уже не первый год оказывает поддержку в развитии профориентации в системе образования, и мы понимаем, насколько важна вовлеченность родителей и экспертов, которые могут поделиться ценным опытом. Уверены, что ребятам будет интересно обучаться и демонстрировать свои способности, и желаем успехов всем участникам смены!», – рассказала руководитель проекта «Родительский университет», директор по внешним коммуникациям Группы компаний «Просвещение» Кристина Колесникова.

Презентация итоговых проектов пройдет на онлайн-конференции в финале смены с участием экспертов, тренеров и родителей участников. По результатам онлайн-смены каждый участник получит сертификат о прохождении digital-курса. Авторов лучших проектов пригласят для их представления в Москву.