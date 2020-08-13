Дожди принесут на Кубань прохладу

Погода в Краснодарском крае с 13 по 16 августа: ожидается похолодание Фото: Алексей БУЛАТОВ

13 августа Краснодарский край накрыли дожди – в регион пришел холодный циклон, он-то и принес с собой осадки.

- Сегодня по краю пройдут кратковременные дожди не сильно характера, температура воздуха днем будет в пределах 25-27 градусов. Завтра, 14 августа, будет немного прохладнее, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» и.о. руководителя Центра мониторинга и прогнозирования ЧС природного и техногенного характера Краснодарского края Михаил Шумский.

Дожди прольют в регионе только сегодня, 13 августа. Стоит отметить, что также возможно формирование смерчей. В МЧС предупредили, что водяные вихри над морем могут появиться на участке от Анапы до Магри.

С 14 по 16 августа в дневные часы и во второй половине дня также возможны кратковременные осадки, но только в горах и предгорьях Кубани. Сильного ветра не ожидается, он будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду. Но дожди принесут в Краснодарский край прохладу. Температура воздуха к выходным в некоторых районах опустится до пяти градусов.

- Температура воздуха будет падать до конца недели. Ночные температуры к воскресенью достигнут 12-15 градусов, а дневные – 22-25 градусов, - отметил синоптик.

Холодный фронт покинет территорию края уже завтра, но потепление начнется только с понедельника. С начала следующей недели воздух прогреется до 28-30 градусов.