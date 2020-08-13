Выплаты на детей в августе 2020: в Краснодарском крае их получат не все

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

«В августе ждем очередное пособие на детей». Таких сообщений в соцсетях с каждым днем появляется все больше и больше. Хотя официально об этом не сообщается. «Комсомольская правда» - Кубань» узнала, кто в Краснодарском крае получит выплаты на детей в августе 2020 года.

Как объяснили в региональном отделении пенсионного фонда, действующим законодательством выплаты на детей до 16 лет в августе не предусмотрены. Есть федеральные выплаты на детей до 3 лет (ежемесячно начислялись за апрель, май, июнь), от 3 до 16 лет (единовременная за июнь), до 16 лет (дополнительная единовременная за июль), которые осуществлялись в течение последних четырех месяцев. Тот, кто ранее их получил, претендовать на очередную помощь уже не может.

Поэтому если вы имеете право на указанные выплаты, но еще за ними не обращались - можете в августе подать заявление и получить сразу приличную сумму.

- Кубанские семьи ранее уже получили по 5 тысяч рублей в месяц на детей до трех лет – эти выплаты перечислялись за апрель, май и июнь, - говорит «Комсомольской правде» - Кубань» руководитель пресс-службы отделения Пенсионного фонда России по Краснодарскому краю Владимир Обиход. – Кроме того, назначалась и единовременная выплата на детей от 3 до 16 лет за июнь в размере 10 тысяч рублей.

Кроме того, 10 000 рублей на детей до 16 лет получили родители и за июль. На эту выплату заявление подавать не надо. Ее начисляют автоматом всем, кто уже подавал заявления на предыдущие «детские» 5 или 10 тысяч.

- Заявления уже подали 750 тысяч кубанских семей, в которых воспитывается 1 миллион 150 тысяч детей, - уточняют в отделении ПФР по Краснодарскому краю. - Общая сумма выплат составила 20 миллиардов рублей.

ВАЖНО!

Тем семьям с детьми до 16 лет, кто заявление на «детские коронавирусные» выплаты, подать не успел, напоминают сделать это в ближайшее время. У них есть еще полтора месяца – приниматься документ будет до 30 сентября 2020 года включительно. Претендовать на них имеют право все российские семьи, независимо от их дохода.

НА ЗАМЕТКУ

Чтобы получить ежемесячные выплаты на детей до 3 лет за апрель, май и июнь, необходимо отправить заявление. Сделать это можно через Личный кабинет гражданина на сайте ПФР или на портале Госуслуг.

Чтобы получить единовременную выплату на детей от 3 до 16 лет за июнь, необходимо дистанционно подать заявление на портале Госуслуг. При этом в пенсионном фонде говорят, что дополнительно высылать документы никакой необходимости нет.

Кстати, подать заявления на ежемесячную и единовременную выплаты также можно в МФЦ или в клиентских службах пенсионного фонда.

КСТАТИ

Какие еще остались меры поддержки для граждан

1. Тем, кто потерял работу после 1 марта, в августе пособие по безработице назначается в максимальном размере - 12 130 рублей (это МРОТ - минимальный размер оплаты труда). Средний заработок на прежнем месте работы, стаж, причины увольнения значения не имеют.

2. Безработным родителям начислят по 3000 рублей на каждого ребенка - дополнительно к другим детским выплатам. Доплату может получить только один из родителей - она плюсуется к пособию по безработице.