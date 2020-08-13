На Кубани разбился военный учебно-тренировочный самолет L-39

В ближайшее время проведут авиационно-техническую экспертизу. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Учебный самолет Л-39 потерпел аварию в Краснодарском крае 13 августа. ЧП случилось на границе Тихорецкого и Выселковского районов.

Как стало известно, пилоты выполняли плановый учебно-тренировочный полет. Во время занятий что-то пошло не так, но летчики вовремя среагировали и успели покинуть самолет.

- Экипаж, состоящий из двух человек, катапультировался, летчики не пострадали, - сообщают в пресс-службе Минобороны России.

За штурвалом находилс курсант 3 курса Краснодарского авиационного училища имени Серова.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», за штурвалом находился курсант 3 курса Краснодарского авиационного училища имени Серова.

- Ребята выжили. В самолете находились курсант 3 курса и летчик-инструктор - лейтенант. Что именно произошло в полете, будем устанавливать. Предварительная причина крушения - техническая неисправность. Они выполняли сложную фигуру пилотажа - петлю Нестерова. В какой-то момент на высоте примерно около двух тысяч метров над землей случился отказ двигателя, - говорит «КП» - Кубань» источник в авиационных кругах. - Управлял бортом именно курсант, инструктор сидел сзади.

Предварительная причина крушения - техническая неисправность.

По предварительным данным, самолет упал в безлюдном месте. Никто из людей не пострадал. Кроме того, на земле нет никаких разрушений.

На месте аварии работает комиссия для выяснения причин ЧП.

Самолет восстановлению не подлежит.

СПРАВКА «КП»

Штурмовик L-39 «Альбатрос» предназначен для первоначального обучения технике пилотирования в простых и сложных метеорологических условиях днем и ночью, а также для тренировки летного состава.

Размах крыла - 9,46 метра.

Максимальная скорость Л-39 - 761 километр в час.

Практическая дальность полета - 1650 километров.