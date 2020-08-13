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Происшествия

На Кубани разбился военный учебно-тренировочный самолет L-39

На месте аварии работает комиссия для выяснения причин ЧП
Евгения ХилькоЕвгения ХилькоЕвгенияХилько
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В ближайшее время проведут авиационно-техническую экспертизу.

В ближайшее время проведут авиационно-техническую экспертизу.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Учебный самолет Л-39 потерпел аварию в Краснодарском крае 13 августа. ЧП случилось на границе Тихорецкого и Выселковского районов.

Как стало известно, пилоты выполняли плановый учебно-тренировочный полет. Во время занятий что-то пошло не так, но летчики вовремя среагировали и успели покинуть самолет.

- Экипаж, состоящий из двух человек, катапультировался, летчики не пострадали, - сообщают в пресс-службе Минобороны России.

За штурвалом находилс курсант 3 курса Краснодарского авиационного училища имени Серова.

За штурвалом находилс курсант 3 курса Краснодарского авиационного училища имени Серова.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», за штурвалом находился курсант 3 курса Краснодарского авиационного училища имени Серова.

- Ребята выжили. В самолете находились курсант 3 курса и летчик-инструктор - лейтенант. Что именно произошло в полете, будем устанавливать. Предварительная причина крушения - техническая неисправность. Они выполняли сложную фигуру пилотажа - петлю Нестерова. В какой-то момент на высоте примерно около двух тысяч метров над землей случился отказ двигателя, - говорит «КП» - Кубань» источник в авиационных кругах. - Управлял бортом именно курсант, инструктор сидел сзади.

Предварительная причина крушения - техническая неисправность.

Предварительная причина крушения - техническая неисправность.

По предварительным данным, самолет упал в безлюдном месте. Никто из людей не пострадал. Кроме того, на земле нет никаких разрушений.

На месте аварии работает комиссия для выяснения причин ЧП.

Самолет восстановлению не подлежит.

Самолет восстановлению не подлежит.

СПРАВКА «КП»

Штурмовик L-39 «Альбатрос» предназначен для первоначального обучения технике пилотирования в простых и сложных метеорологических условиях днем и ночью, а также для тренировки летного состава.

Размах крыла - 9,46 метра.

Максимальная скорость Л-39 - 761 километр в час.

Практическая дальность полета - 1650 километров.

чпПроисшествия на Кубани

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