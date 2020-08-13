Ему было всего 35 лет: В Краснодарском крае во время отдыха умер известный актер

Сергей Куницкий. Фото: instagram.com/sergei_kynitskii

13 августа стало известно о смерти известного актера Сергея Куницкого. Об этом сообщили его коллеги из Московского Губернского театра.

Как стало известно, трагедия произошла на Кубани, где артист отдыхал в последнее время. Сергей Куницкий сначала приехал в Геленджик, посетил дольмены Пшады в Кабардинке, а затем добрался до Тамани. Мужчина на плохое самочувствие не жаловался, потому смерть Куницкого стала настоящей неожиданностью, в том числе и для его семьи.

- С прискорбием сообщаем, что вчера от нас ушел наш коллега, артист Сергей Куницкий, - написали в Московском Губернском театре. - Талантливый артист, светлый, добрый человек.

Официально причина смерти актера не называется. Однако, по некоторым данным, у Сергей Куницкого мог умереть из-за отрыва тромба.

- С утра позвонили, сказали, что тебя не стало. До сих пор не могу прии ти в себя… Горе. Сережа, прощаи , мои дорогои . Ты был прекрасным человеком и фантастическим артистом. Веселыи , легкии , с удивительным чувством юмора, - написал в своем Instagram актер Андрей Хабаров, который близко общался с Сергеем Куницким. - Это ужасно, что я не смогу тебя обнять в театре и мы не сможем поговорить. Соболезную всем близким сестре, маме, братьям и самым близким людям.

Известно, что прощание с артистом состоится 15 августа в Темрюке. Проводить в последний путь актера смогут все желающие. Похоронят же Сергея Куницкого в Одессе, где он и родился.

СПРАВКА «КП»

Сергей Куницкий родился 20 июня 1985 года. На его счету 28 ролей в фильмах и сериалах, в том числе «Тест на беременность» и «Битва за Севастополь». Кроме того, Куницкий озвучивал 16 ролей в фильмах.