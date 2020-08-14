Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 14 августа 2020: когда в регионе начнут делать прививки

Последние новости о коронавирусе в Краснодарском крае на 14 августа 2020 года Фото: admkrai.krasnodar.ru

«КП» - Кубань» собрала последние новости о коронавирусе в Краснодарском крае на 14 августа 2020 года. По последним данным, количество заболевших в регионе продолжает расти, правда, на данный момент в регионе в сутки больше 100 зараженных не регистрируют.

За последние 24 часа заболели 88 человек, при этом с выздоровлением выписаны 51 человек, еще два пациента скончались. В тяжелом состоянии находятся 50 человек, из них 47 – на ИВЛ и 3 – на ЭКМО.

Главный вопрос, которые заботит сейчас жителей Краснодарского края, когда вакцина поступит на Кубань. Как удалось узнать «КП» - Кубань», сейчас формируются списки регионов, которые первыми получат упаковки лекарств.

По словам регионального Роспотребнадзора, самое главное сейчас не допустить резких скачков заболеваемости в крае.

- Сейчас важно сделать все возможное, чтобы избежать второй волны заболеваемости на Кубани, - говорит «Комсомольской правде» - Кубань» заместитель главного санитарного врача Кубани Татьяна Гречаная. - Для этого необходимо соблюдать элементарные правила: носить маску, держаться на расстоянии от других людей и всегда содержать руки в чистоте.

Сначала прививку сделают врачам, а уже затем - пожилым людям, и остальному населению. Вакцинировать массово будут, скорее всего, в начале следующего года. Планируется, что вакцина будет бесплатной, сделать ее можно будет на добровольной основе.

Коронавирус в Анапе 14 августа 2020

В Анапе за последние 24 часа трое новых заболевших.

Коронавирус в Сочи 14 августа 2020

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Коронавирус в Геленджике 14 августа 2020

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Коронавирус в Туапсе 14 августа 2020

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Коронавирус в Ейске 14 августа 2020

В Ейском районе за последние 24 часа не выявили ни одного больного.