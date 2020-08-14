Проход к морю – 500 рублей: В Лермонтово в кемпинге устроили незаконные поборы с отдыхающих

Кемпинг Морская волна в Лермонтово Фото: Яна Сторожук

Проблема незаконных поборов за проход к пляжам снова актуальна. На этот раз «отличился» предприниматель из Туапсинского района. Об инциденте, который произошел в поселке Лермонтово у кемпинга «Морская волна» рассказала «КП-Кубань» руководитель благотворительного фонда помощи детям «Край Добра» Яна Сторожук.

- Мы хотели оставить машину на парковке на несколько часов и отдохнуть на пляже. Мы даже не успели подойти к шлагбауму, как нам сообщили, что помимо 300 рублей за полдня стоянки автомобиля нужно заплатить по 500 рублей с человека просто за то, чтобы искупаться в море, - рассказывает она. – Нет никаких проблем заплатить за стоянку, но почему мы должны платить за море?! В прочих услугах кемпинга мы не нуждались.

Плата с человека требуется даже за проход к морю

Охранники отправили отдыхающих к мужчине, который в кемпинге «за старшего». Естественно, мужчина никак не представился. Он лишь гарантировал, что никого не пропустят к морю без оплаты.

- Я стала задавать вопросы, почему нам отказывают в доступе к морю, но он просто стал снимать меня на камеру и повторять за мной. После этого захлопнул окно перед нами, - говорит Яна Сторожук.

Не вполне адекватное поведение этого мужчины попало на видео. А на прейскуранте было указано, что деятельность кемпинга осуществляет ИП Иван Молчанов. Эта фамилия широко известна в Лермонтово и Джубге – Валерий Молчанов один из крупнейших предпринимателей курорта.

ПЛЯЖИ – ДЛЯ ВСЕХ

По закону, все водные объекты, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, являются водными объектами общего пользования, то есть общедоступными. Такой же статус имеет и Черное море.

- Каждый гражданин вправе иметь доступ к водным объектам общего пользования и бесплатно использовать их для личных и бытовых нужд, - говорится на сайте прокуратуры Краснодарского края.

Кроме того, каждый гражданин вправе пользоваться береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них на всей площади береговой полосы шириной не менее 20 метров. Эти положения указаны в Водном кодексе России. Запреты и ограничения на использование могут вводиться только в особых случаях, которые распространяются на всех без исключений.

- Многие арендаторы прибрежных участков ссылаются на требования по обеспечению безопасности, однако соблюдение этих мер не должно ограничивать право граждан на доступ к водному объекту, - говорит юрист Станислав Дуров.

Ограничение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования – повод для привлечения предпринимателей к административной ответственности. Санкции статьи КоАП предусматривают наказание для ИП от 40 до 50 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток. Максимальный штраф для юридических лиц – 300 тысяч рублей.