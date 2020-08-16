«Обеды за стеклом и полотенца в пакетах»: как отдых в Турции выглядит во время пандемии

Туристов на шведской линии кормят через стекло. Фото: Анна Артемьева

Уже несколько дней как вновь поднялись в небо турецкие чартеры. Воздушное сообщение со «всесоюзной» здравницей налажено и курорты туретчины вновь заполонила русская речь.

Турецкие власти утверждают, что сделали все возможное и невозможное, чтобы оградить туристов от коронавируса и при этом чувствовать себя свободно и без тысячи запретов в отеле.

Мы купили путевку на семью с двумя детьми сразу, как только их начали продавать.

Цены, конечно, кусались. Для сравнения: в прошлом году отель выше по качеству и уровню сервиса стоил меньше того, который мы выбрали в этом, почти на 50 000 рублей.

Курс доллара, пандемия, запрет на полное заполнение отеля сделали своё чёрное дело. Но в Сочи или Ялте подобные радости обошлись бы значительно дороже. Мы узнавали.

Увы, взлетевший ценник - не единственное неудобство турецкого отдыха. Как известно, вылеты из Краснодара в солнечную Анталию по-прежнему под запретом. Ближайший к Краснодару аэропорт, откуда можно выбраться на заграничный курорт - в Ростове-на-Дону. Не так уж далеко. 3 часа плюсом к путешествию. С детьми, как выяснилось, немного утомительно.

Тревожный звоночек прозвенел за день до вылета. Турагент (надёжный и проверенный) сообщила, что нам меняют отель. На соседний. Почти такой же. Этой же сетки. И вроде бы ничего страшного, но...

Немного омрачилось предвкушение олинклюзива Средиземноморья. Летели большим Боингом. Все по плану. И вот - отель. Осталось только заселится…

А вот виды остались прежними. Фото: Анна Артемьева

Номер готовили долго. Понятно, что мы в нем в этом сезоне первые. Но следы затирки на кафеле в ванной глаз не радовали вовсе. Видно, что готовился отель и открывался впопыхах. Готовился к новому режиму жизни. Изменённому ковидом.

Ведь чтобы получить сертификацию на возможность работать в условиях пандемии - надо было многое исправить. Например, выдачу полотенец. Теперь вам их принесут запечатанными в пакете. Сделают все возможное, чтобы вы соблюдали социальную дистанцию. Будут напоминать об этом яркими объявлениями повсюду. Передвинут мебель. Оставят работать раковины в туалетах через одну. Демонтируют половину сидений в амфитеатре. Постараются и лежаки на пляжах раздвинуть, но это плохо сработает - наши привыкли набиваться в козырные места, как сельди в бочку.

Кресла в амфитеатре убрали через одно, чтобы люди соблюдали дистанцию. Фото: Анна Артемьева

О еде - отдельно. Наш любимый шведский стол теперь немного напоминает советскую столовку. Приглянувшееся блюдо тебе выдаст сотрудник отеля из-за стекла.

Да, мяса с горкой уже не навалишь - неудобно выглядеть прожорливым «тагилом». Да и не все подавальщики еды понимают хотя бы по-английски. Вот и приходится объяснять на пальцах, чего тебе надо.

Кресла в амфитеатре. Фото: Анна Артемьева

Кому-то все это может не понравится. Самим выбирать, конечно, интереснее. Но я помню как раньше, прежде чем взять кусочек хлеба, люди щупали все булки, брали руками фрукты и мусолили приборы, поэтому еда за стеклом меня, в принципе, устраивает, даже без ковида.

Что ещё? Да, размах развлечений уже не тот. Артисты, аниматоры стоят денег, но отели нельзя заполнять более чем на 60 %, а значит - привычных денег не заработать и, соответственно, не потратить.

Многие пойдут на хитрости ради логистики и экономии. Так, в нашем отеле обед из прохладного ресторана перенесли в жаркий снек-бар, где сидеть дольше 10 минут, не окунувшись в бассейн, невозможно.

На вопрос «почему?» промямлили что-то неубедительное на тему социальной дистанции, которая в обед плохо соблюдается - желающих поесть в это время якобы больше, чем утром или вечером.

По мне так - бред. Многие, наоборот, днём на экскурсиях. Просто экономят.

Вообще, весь нынешний сезон - это репетиция следующего. Так сказал гид. И то на это пошли не все. С балкона видно - открылась далеко не каждая соседняя гостиница. Кто-то не захотел репетировать, кто-то не прошёл сертификацию.

Обеды в столовой - только через стекло. Фото: Анна Артемьева

Из явных плюсов - небольшое количество постояльцев. Редко рядом с тобой оказывается кто-то очень близко, разве что в очереди за текилой в баре у бассейна.

Там наши, привыкшие «по пятьдесят» даже в самую жару, будут почти обниматься, а вот иностранцы дистанцию соблюдают. В лифт с вашей семьей не зайдут - не положено.

Проще говоря, мне показалось, что Турция сравнительно безопасна. Относительно краснодарских пригородных маршруток и очередей в некоторых учреждениях - уж точно. По пляжи Анапы и Сочи тактично промолчу.

В целом, со мной многие солидарны:

- Да, далеко не все идеально, - говорит москвичка Татьяна. - Но нам с тремя детьми место только здесь. Крым посчитали и ахнули. Либо в очень простой отель туда ехать. Но дети привыкли к комфорту. Поэтому мы молились и ждали, когда выпустят сюда.

Анна на отдыхе в Турции. Фото: Анна Артемьева

КСТАТИ

Экскурсии – ограничены

Из еще одного плюса в пандемию – скидки на СПА-программы. Например, в нашем отеле в прошлом году за услугу брали 55 долларов, в этом - 35. А вот на экскурсии в Турции возят не на все. Даже крутой аквапарк The Land of Legends не все горки открыл. Памуккале, Каппадокия - ограничено очень, не берут много туристов. А вот рафтинг, джиппинг - хоть каждый день