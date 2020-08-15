Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 15 августа 2020: больницы Краснодара и Сочи получили новые томографы

Последние данные о коронавирусе в Краснодарском крае на 15 августа

«Комсомолка» продолжает следить за эпидситуацией в регионе - предлагаем вашему вниманию последние новости о коронавирусе в Краснодарском крае на 15 августа 2020 года.

Количество заболевших жителей края продолжает расти. За последние сутки диагноз подтвердился у 88 жителей края из 19 муниципалитетов. Больше всего заболевших в Краснодаре – 27 человек.

- На сегодняшний день подтверждено 9730 случаев коронавируса. При этом с выздоровлением выписано 8320 пациентов, – сообщили в министерстве здравоохранения региона. – 138 человек спасти не удалось. В тяжелом состоянии находятся 50 граждан, из них 47 – на ИВЛ и 3 – на ЭКМО.

В Краснодарском крае продолжает действовать масочный режим в помещениях и общественном транспорте, а также правило социальной дистанции. Жителям старше 65 лет рекомендовано соблюдать самоизоляцию.

Тем временем, медицинские учреждения Краснодара и Сочи получили новые томографы. Аппараты КТ установили в СКИБ и инфекционной больнице номер 2, ранее врачи здесь пользовались только рентген-диагностикой, а на КТ пациентов отправляли в другие больницы.

Именно КТ позволяет провести самую раннюю диагностику наличия коронавирусной инфекции в легких и быстро начать лечение пневмонии.

- Мощность полученных КТ-аппаратов позволяет проводить в среднем до 35 исследований в сутки. В первую очередь обследование с помощью нового аппарата КТ будут проходить пациенты с подозрением на новую коронавирусную инфекцию и с уже подтвержденным диагнозом COVID-19, – рассказал в региональном минздраве.

В сочинской больнице новый компьютерный томограф уже используется, а в СКИБ еще тестируется и заработает в понедельник 17 августа.

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