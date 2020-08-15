«Эту работу ведёт Запад»: председатель «Белорусов Сочи» о митингах в стране

Работники одного из автозавод на митинге в Минске. Фото: REUTERS

В Белоруссии продолжаются демонстрации. В пятницу, например, на улицы Минска вышли и те, кого Александр Лукашенко считал своей надеждой, опорой и электоратом. По проспекту Независимости прошли рабочие Минского тракторного завода. А у Дома правительство люди устроили сидячую забастовку.

За новостями из Белоруссии внимательно следят и на главном российском курорте. Здесь живет достаточно большая диаспора белоруссов, объединенная общественной организацией «Белорусы Сочи».

- Мы отрицательно относимся к тому, что сейчас происходит в Белоруссии, - рассказал «Комсомольской правде» - Кубань» председатель «Белорусов Сочи» Петр Ефимович. - Очень жаль,что события развивались по жесткому сценарию. Считаю, что настроения людей во многом инспирируются из-за рубежа,в особенности из Польши. Западом проводится большая работа среди белорусской молодежи с целью подогреть недовольство и довести ситуацию до крайней точки. То есть недовольство экономическими проблемами у определенной части общества используется, как повод разыграть политическую карту.

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Страшный сон Александра Лукашенко стал явью. В пятницу на улицы Минска вышли те, кого действующий президент считал своей надеждой, опорой и электоратом. Многотысячное шествие по проезжей части проспекта Независимости возглавили рабочие Минского тракторного завода (подробности)

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