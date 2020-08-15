Летний лесоповал: почему в Сочи падают деревья

К счастью, пока удавалось избежать человеческих жертв.

Сразу несколько серьезных инцидентов, связанных с обрушением высоких деревьев, произошли в окрестностях главного курорта страны.

Старые исполины, словно демонстрируя свою власть, рушат постройки, уничтожают автотранспорт и другое ценное имущество. К счастью, пока удавалось избежать человеческих жертв.

Одним из таких опасных участков стала улица Володарского в Сочи. Жители сразу двух сел - Красная Воля и Хлебороб - городского округа курорта обратились с просьбой защитить их от ветхих деревьев. По словам сельчан, наиболее сложным участком улицы Володарского является район заправки «Роснефть». Старые деревья растут на скалистом грунте, где толщина плодородного слоя очень мала, потому корни не имеют надежного сцепления с почвой. Гористый рельеф с крутым склоном и сильные ветра, свойственные местному климату, усугубляют ситуацию. А близость заправочной станции с его легковоспламеняющимся оборудованием и плотным трафиком автотранспорта делают ее и вовсе опасной для жизни. Поэтому при любом усилении ветра случаи обрушения неизбежны. И они происходят.

Практически каждый раз после дождя с ветром дорожное полотно улицы Володарского становится похоже на лесоповал. Проезжая часть завалена стволами, обломками крупных веток и щепками. В результате на этом участке нередки аварийные ситуации и кратно возрастает опасность причинения ущерба коммуникациям и имуществу жителей. Но самое страшное - смертельной угрозе подвергаются жизни людей.

Подтверждением серьезности ситуации стала печальная статистика последних месяцев. Падения деревьев происходят регулярно после каждого ухудшения погодных условий. Одним из самых серьезных происшествий последнего времени стало падение могучего кедра на территорию расположенной неподалеку базы отдыха. Турбаза находится на крутом склоне в окружении деревьев - идеальное место для спокойного отдыха, если бы не нависшая в прямом смысле угроза над обитателями курортного объекта. В этот раз огромное дерево рухнуло на крыши гостевых домиков, полностью уничтожив сразу три постройки.

Ущерб от падения составил не менее полумиллиона рублей. Обрушение гиганта произошло днем. Поэтому по счастливой случайности в домиках не оказалось людей и в этот раз удалось обойтись без жертв. Но на такую удачу постоянно рассчитывать не приходится. По словам очевидцев, упавшему дереву было порядка 60 лет и таких ветхих исполинов на этом участке немало. Санитарная вырубка для расчистки зеленых насаждений от ветхих растений в ближайшие несколько десятилетий не проводилась. А впереди межсезонье с его ударами стихии, поэтому жителям и гостям края, по несчастливой случайности оказавшимся здесь, стоит всерьез опасаться за свою жизнь. Поэтому собственник этого участка уже начал подготовку проекта противооползневых мероприятий, чтобы обезопасить людей и имущество от падения ветхих деревьев.

Мы проконсультировались у специалистов, что является главной причиной массового падения старых деревьев. По мнению экспертов, негативную роль сыграли сразу несколько факторов. Но главным из них стало засушливая летняя погода, повторяющаяся уже второй год подряд. Кроме того, на этом участке практически отсутствует плодородный слой почвы, тот самый «цемент», удерживающий деревья в вертикальном положении. Обследовав этот участок улицы Володарского, специалисты отметили, что на склоне есть и другие аварийные деревья. И если срочно не предпринять соответствующие меры, обрушение ветхих стволов будет продолжаться. И всем, кто не в добрый час окажется здесь в ветреную погоду, останется лишь рассчитывать на небывалое везение, в надежде сохранить не только личное имущество, но и собственную жизнь.