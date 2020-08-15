Пробки на дорогах к морю в Краснодарском крае 15 августа: заторы в Горячем Ключе и Джубге, а еще

Пробки на пути к морю в Краснодарском крае 15 августа. Фото: Яндекс.Карты

Пробки в выходные дни для жителей и гостей Краснодарского края становятся привычным явлением. По дороге на побережье вновь заторы, в которых водителям придется провести не меньше часа. К счастью, намертво машины стоят далеко не везде. Рассказываем, где образовались пробки на дорогах к морю в Краснодарском крае 15 августа.

КОНКРЕТНО

В пробке в районе Горячего Ключа автомобилисты томятся с раннего утра. Время близится к обеду, но ситуация не улучшается. По данным сервиса Яндекс.пробки, затор начинается за 500 метров от въезда в город, а свободно ехать автомобили начинают лишь у «Старого замка».

Кстати, на этом участке с 25 августа до 30 сентября вводят временное ограничение движения фур. Действовать оно будет в нерабочие праздничные дни с 08:00 до 22:00 и с пятницы по воскресенье каждой недели с 08:00 до 22:00.

Далее по пути к желанному морю водителям придется постоять перед селом Молдовановка. И здесь людям придется потерять не меньше времени, чем под Горячим Ключом. "Красная нить" на картах расстянулась на 5 километров.

В связи с реконструкцией моста через реку Джубга скопились машины перед развязкой. Здесь максимальная скорость движения ограничена 50 км/ч. Ну и традиционно намертво все стоит перед самим курортом. Автоколонна растянулась по длине всего курортного поселка, наверняка придется потратить не меньше часа, чтобы преодолеть этот участок дороги. К слову, такая же дорожная ситуация сложилась и обратном направлении.

Затруднено движение в районе поселков Архипо-Осиповка и Новомихайловский. В Анапе стоит Симферопольское шоссе, серьезная пробка в хуторе Юровка.

Проблематично проехать и в районе Горного Лоо, а также Дагомыса.

Затруднено движение и по пути к Крымскому мосту на трассе Краснодар – Темрюк пробка собралась между станицей Анастасиевской и поселком Красный Октябрь. Причем такая же обстановка и в обратном направлении. Постоять придется и перед Старотитаровской. На самом Крымском мосту и ближайших подъездах к нему движение свободно.