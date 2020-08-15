Кабмин расширил список субсидируемых авиарейсов, в том числе в Краснодар и Сочи

Кабмин расширил географию субсидируемых авиарейсов. Фото: Евгения ХИЛЬКО

15 авуста стало известно, что география внутренних авиарейсов, субсидируемых за счет федерального бюджета, расширилась. Соответствующее постановление уже подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Согласно документу, перечень маршрутов, открывающих доступ к господдержке, увеличивается на 138 городов. В частности, субсидии смогут получить перевозчики, выполняющие авиарейсы в Сочи и Краснодар. Сейчас это одни из самых популярных направлений у туристов. Пока границы закрыты жители разных регионов России решили путешествовать по просторам страны. Побережье летом отпускников манит каждый год. Но в 2020-м многие приезжие выбирают отдых в горах или столице региона.

В постановлении отмечается, что приоритет на субсидии получат те компании, которые используют современные российские самолеты. При этом, важный момент, за перевозчиками, чьи маршруты софинансируются регионами, также сохраняется право на компенсации из бюджета федерации.

Напомним, в июле правительство выделило на субсидии 3 миллиарда рублей. Это, в свою очередь, позволит снизить цены на авиабилеты по отдельным направлениям. Огромный плюс для тех, кто любит путешествовать по воздуху.

Ожидается, что благодаря такому решению услугами авиакомпаний дополнительно воспользуются около 450 тысяч человек.

Тем временем, в Сочи пик нагрузки достиг своего апогея. Здесь 100% загрузка города. Об этом сообщил глава курорта Алексей Копайгородский.

С начала туристического сезона, а он в 2020 году начался лишь с 21 июня, Сочи принял около 1,5 миллиона туристов.