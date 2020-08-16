Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 16 августа 2020: пассажирам стали бесплатно выдавать маски

Фото: Евгения ГУСЕВА

«Комсомольская правда» - Кубань» собрала последние новости о коронавирусе в Краснодарском крае на 16 августа 2020 года. Количество зараженных ежедневно продолжает расти, но все же темпы снизились. Это несомненно радует эпидемиологов. За последние сутки диагноз подтвердился у 87 пациентов. Больше всего зараженных в Краснодаре - 38 человек получили положительный тест на COVID-19. В Сочи у 11 жителей подтвердился коронавирус, в Кущевском районе – у 6.

42 пациента по-прежнему находятся в тяжелом состоянии на аппарате искусственной вентиляции легких. Три человека – на ЭКМО в краевой больнице №1.

Из хороших новостей - за последние 24 часа выздоровели 78 человек. Всего с начала пандемии выписались 8398 пациентов.

Власти по-прежнему просят людей носить средства защиты в общественных местах. Правда, теперь соблюдать режим жителям гораздо проще. В автобусах, трамваях и троллейбусах маску можно получить абсолютно бесплатно. Попросить ее можно у водителя или кондуктора. У них же можно найти дезинфектор и обработать руки.

Кроме того, пассажирам рекомендуют отказаться от оплаты проезда наличными.

НА ЗАМЕТКУ

Врачи напоминают о наиболее характерных признаках инфекции. Среди симптомов COVID-19: вялость, недомогание, повышение температуры тела до 37-38 градусов, потеря обоняния, першение в горле, кашель, одышка, чувство нехватки воздуха и боль в груди.

Коронавирус в Анапе 16 августа 2020

В Анапе за последние сутки нет новых случаев заражения.

Коронавирус в Сочи 16 августа 2020

В сочинских больницах число пациентов с коронавирусной инфекцией выросло еще на 11.

Коронавирус в Геленджике 16 августа 2020

В Геленджике за последние 24 часа пять новых случаев заболевания.

Коронавирус в Туапсе 16 августа 2020

В Туапсинском районе за минувшие сутки три пациента с подтвержденным COVID-19.

Коронавирус в Ейске 16 августа 2020

В Ейском районе за последние 24 часа никто не заболел.