В Сочи киллеров признали виновными в убийствах бизнесменов

Суд вынесет приговор по делу в сентябре. Фото: Архив "КП"

Громкие убийства сочинских бизнесменов произошли в 2010 и 2012 годах. По версии обвинения, исполнителями были Денис Мурдалов и Петр Пинчук (он же — организатор преступлений).

В 2010 года киллеры подъехали на мотоцикле к кафе, где обедал предприниматель Эдуард Кагосян, и расстреляли жертву. Несколько пуль были смертельными, мужчина скончался в больнице. Спустя полтора года, в 2012 году, в том же кафе они убили его родственника и бизнес-партнер Темура Мамулия, подъехав к общепиту на скутерах.

После убийств Мурдалов и Пинчук скрылись. Когда полицейские установили их личности, киллеров объявили в международный розыск. Позже участников преступной группировки задержали в Греции и Латвии.

14 августа 2020 года присяжные признали их виновными.

- Большинством голосов присяжные признали виновными соучастников 40-летнего сочинца и 41-летнего гражданина Абхазии в организации и личном участии в убийствах предпринимателей в 2010 и 2012 годах, - сообщил адвокат потерпевших Тимур Филиппов.

Юрист добавил, что пока так и неизвестна личность возможного заказчика, как и неизвестны мотивы этих преступлений.

Обсуждение вердикта присяжных и вынесение приговора назначены на сентябрь.