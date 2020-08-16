Пробки к морю: За Горячим Ключом из-за ДТП затор растянулся на пять километров

Пробки на пути к морю в Краснодарском крае 16 августа. Фото: yandex.ru/maps

Заторы на дорогах к морю в Краснодарском крае стало обыденностью. Особенно многокилометровые вереницы из машин собираются на магистралях, ведущих к побережью, в выходные дни. Не стало исключением и это воскресенье.

Утром 16 августа водители сообщили об аварии недалеко от заправки на выезде из Горячего Ключа. Из-за ДТП затор растянулся на пять километров. В настоящее время машины, которые попали в аварию, уже разъехались. Но автомобилисты все еще томятся на трассе, двигаясь со скоростью не больше 40 километров в час.

Данный участок и без того считается сложным – по одной полосе в каждую сторону. Еще и на Яндекс.картах висит предупреждение, что в этом месте часто бьются машины.

- Внимание! Участок концентрации ДТП. Будьте внимательны и осторожны! – сообщается в приложении.

Стоит отметить, что вчера, 15 августа, в районе Горячего Ключа тоже сняли многокилометровую пробку.

Чтобы уменьшить заторы за Горячим Ключом, которые стали больной мозолью для водителей, решили запретить ездить по данному участку фурам. Специалисты посчитали, что только поток большегрузов здесь составляет 30%.

- С 25 августа по 30 сентября вводится временное ограничение движения грузовых транспортных средств. Фурам будет запрещено ездить на участке трассы М-4 от населенного пункта Горячий Ключ до транспортной развязки в месте примыкания автодороги «Джубга — Сочи» с пятницы по воскресенье с 08:00 до 22:00, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в ГК «Автодор».

Эксперты отмечают, что именно грузовики на данном участке тормозят движение потока к морю. Также на дорогах повышается аварийность – водители легкового транспорта при любой возможности идут на обгон, что повышает риск лобовых столкновений.

Пробки к морю можно заметить в селе Горском Туапсинского района. Красная линия на карте растянулась на расстоянии около трех километров. Затор связан с ограничением скорости движения до 50 километров в час из-за ремонтных работ. Здесь идет реконструкция моста через реку Джубга.

Больше трех километров придется постоять на подъезде к Джубге. Чтобы проехать через курортный город, придется потратить не меньше часа.

Затруднено движение и по пути к Крымскому мосту. Затруднено движение между станицей Анастасиевской и поселком Красный Октябрь.

Из-за дорожных работ тянется вереница из машин по дороге к Азовскому морю – затор образовался в районе станицы Старотитаровской.